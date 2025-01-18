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春節到台中市山海屯都走春最有料 訂房率目前六都第一

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
谷關溫泉區今年春節平均住房率預估達有8成，有部分溫泉旅館除夕至初三訂房已經客滿。圖／中市觀旅局提供
谷關溫泉區今年春節平均住房率預估達有8成，有部分溫泉旅館除夕至初三訂房已經客滿。圖／中市觀旅局提供

今年春節9天假期，不少人選擇出國旅遊，台中市觀旅局統計中市旅宿業春節訂房率約5成3，其中以大年初一、初二、初三等3天訂房率近7成最高，為六都第一，但台中市擁有山海屯都不同的人文氣息，目前距離春節年假還有1星期，預料整體訂房率還會持續增溫，麗寶樂園今年春節假期分為前後兩波段，園方推出三大新春活動，全面點燃節慶歡樂氛圍。

觀旅局長陳美秀表示，去年國際觀光客來台不如預期，各縣市旅宿業訂房率普遍低迷，國旅市場整體雖下滑，但台中市旅宿業表現依然亮眼，統計住宿台中市旅客總數約882萬人次，較前年增加約12萬人，去年7月知名訂房網站Agoda評選「亞洲9大住宿最平價旅遊地」，國際頂級「台中勤美洲際酒店」也在10月開幕。

麗寶樂園做為中部最大度假區，今年新春準備包括抽獎活動、雙人月光票499元、春節電商福袋，將從線上商城到園區現場，強調渡假區內2家旅館除夕到初三訂房率近8成，於春節假期前仍有較多住房可供選擇，建議遊客可先住先玩，避開人潮車潮享受優質的春節假期；此外，全台最大「追風奇幻島」旗艦店正式開幕，占地300坪，將成為中部最具亮點的親子娛樂新景點。

觀旅局表示，谷關溫泉區今年春節平均住房率應該會有8成以上，預計跟往年差不多，有部分溫泉旅館除夕至初三訂房已經客滿，觀旅局推薦來台中市走春，除舒暢泡湯享美食外，不妨先到大甲鎮瀾宮或清水紫雲巖參拜祈福，順道至梧棲漁港大啖海鮮；想要運動消耗卡路里，還可到東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道享受單車環保旅遊，再到后里馬場賞馬觀看馬戲團，為自己充電迎接新的一年。

麗寶樂園做為中部最大度假區，今年新春三大新春活動，全面點燃節慶歡樂氛圍。記者黑中亮／攝影
麗寶樂園做為中部最大度假區，今年新春三大新春活動，全面點燃節慶歡樂氛圍。記者黑中亮／攝影

台中市 后里馬場 春節 訂房

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