快訊

公廣董監事審查委員出爐 藍綠開打互嗆「御用」、「泛紅」

114學測數學A／基本題藏陷阱、解題務求做圖精確 教師評中間偏難

彰基播放「國有器官」紀錄片收恐嚇信 稱要炸到「血流成河」

聽新聞
0:00 / 0:00

南投市公所和農民合作 230組親子冬日拔蘿蔔樂翻天

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市長張嘉哲也陪著親子東手拔出一棵大蘿蔔。圖／南投市公所提供
南投市長張嘉哲也陪著親子東手拔出一棵大蘿蔔。圖／南投市公所提供

南投市公所今天舉辦「親子拔蘿蔔及踩蘿蔔體驗活動」，230組家庭報名參加，小朋友下田玩得歡天喜地，也在有趣的活動探索、學習，陳姓家長教孩子拔蘿蔔用力訣竅，也開心說：「能夠讓孩子體驗農夫辛勞，還能將蘿蔔帶回家，實在是太棒了」。

南投市營南里種植水稻，二期稻作收割後，農友常在稻田種植油菜花當綠肥，成為冬日景觀。南投市公所為讓孩子有機會瞭解農作栽培和食農教育，和農民合作將油菜花改為種植蘿蔔，開放讓民眾採摘，培養親子關係

今天的拔蘿蔔體驗在營盤路農田，孩子們在家長的陪伴下，親手拔起田間一根碩大的蘿蔔，開心不已，現場還安排農民教導親子動手、動腳踩蘿蔔，蘿蔔加工作成菜脯，田間傳來陣陣笑聲。陳姓學童說，今天下田拔蘿蔔、踩蘿蔔相當有趣，但一早上下來也手腳酸疼，更能感受「粒粒皆辛苦」的意義，會珍惜食物來之不易。

家長在假日陪著孩子下田，重溫童年的農忙生活，同時也增進親子互動，度過充實熱鬧的冬季假日，也格外溫馨。

南投市長張嘉哲表示，農田是我們的生活根本，今天和親子一起下田，體驗拔蘿蔔的樂趣，感受農村生活，不只是有趣的假日活動，更是寓教於樂的生活課程，並希望創造更多親子互動的機會，讓大人小孩都收穫滿滿。

南投市公所今天舉辦拔蘿蔔活動，230組親子下田努力拔蘿蔔，體驗務農生活。圖／南投市公所提供
南投市公所今天舉辦拔蘿蔔活動，230組親子下田努力拔蘿蔔，體驗務農生活。圖／南投市公所提供
南投市公所今天舉辦拔蘿蔔活動，230組親子下田努力拔蘿蔔，連小小孩也收穫滿滿。圖／南投市公所提供
南投市公所今天舉辦拔蘿蔔活動，230組親子下田努力拔蘿蔔，連小小孩也收穫滿滿。圖／南投市公所提供
南投市公所今天舉辦拔蘿蔔活動，230組親子下田努力拔蘿蔔，體驗務農生活。圖／南投市公所提供
南投市公所今天舉辦拔蘿蔔活動，230組親子下田努力拔蘿蔔，體驗務農生活。圖／南投市公所提供
南投市長張嘉哲（右）也陪著小朋友拔出一棵大蘿蔔。圖／南投市公所提供
南投市長張嘉哲（右）也陪著小朋友拔出一棵大蘿蔔。圖／南投市公所提供

南投 張嘉哲 菜花 親子關係

延伸閱讀

快來拔蘿蔔！南投草屯6公頃菜頭田 19日開放採摘

春節前台東縣2地拔蘿蔔 台東市及關山18日拔好彩頭

好彩頭白蘿蔔產季正甜 梧棲區農會今千人下田拔蘿蔔

彰化台電區處千人拔蘿蔔 半小時內「拔好拔滿」拔光5分地

相關新聞

10年1次！台中保安宮75周年遶境 盧秀燕到場祈安

十年一次的台中市保安宮75周年祈安遶境大典今熱鬧登場。市長盧秀燕今早受邀到場授旗、點起馬炮，並且扶轎。盧秀燕說，廟方十年...

影／南投草屯鎮長補選午前投票率3成 蔡銘軒抱病投票

南投草屯鎮長補選今投開票，截至中午的投票率約3成，民進黨候選人蔡銘軒今在妻子的陪同下現身投票，他表示，選舉壓力不小，他還...

台中新增3處空維區 管制大型柴油車今生效...違者最高罰6萬

台中市環保局公告畫設水湳生態公園、中央公園及谷關風景區等3處空氣品質維護區（空維區），管制大型柴油車今生效，違者最高罰6...

春節到台中市山海屯都走春最有料 訂房率目前六都第一

今年春節9天假期，不少人選擇出國旅遊，台中市觀旅局統計中市旅宿業春節訂房率約5成3，其中以大年初一、初二、初三等3天訂房...

南投市公所和農民合作 230組親子冬日拔蘿蔔樂翻天

南投市公所今天舉辦「親子拔蘿蔔及踩蘿蔔體驗活動」，230組家庭報名參加，小朋友下田玩得歡天喜地，也在有趣的活動探索、學習...

半小時15元…彰化大合停車場2月1日營運紓解彰基停車

彰化市埔市街的大合停車場訂2月1日正式營運收費，共提供250個汽車停車格，是市區少見的大型停車場，可紓解周邊停車位難求問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。