南投市公所和農民合作 230組親子冬日拔蘿蔔樂翻天

南投市公所今天舉辦「親子拔蘿蔔及踩蘿蔔體驗活動」，230組家庭報名參加，小朋友下田玩得歡天喜地，也在有趣的活動探索、學習，陳姓家長教孩子拔蘿蔔用力訣竅，也開心說：「能夠讓孩子體驗農夫辛勞，還能將蘿蔔帶回家，實在是太棒了」。

南投市營南里種植水稻，二期稻作收割後，農友常在稻田種植油菜花當綠肥，成為冬日景觀。南投市公所為讓孩子有機會瞭解農作栽培和食農教育，和農民合作將油菜花改為種植蘿蔔，開放讓民眾採摘，培養親子關係。

今天的拔蘿蔔體驗在營盤路農田，孩子們在家長的陪伴下，親手拔起田間一根碩大的蘿蔔，開心不已，現場還安排農民教導親子動手、動腳踩蘿蔔，蘿蔔加工作成菜脯，田間傳來陣陣笑聲。陳姓學童說，今天下田拔蘿蔔、踩蘿蔔相當有趣，但一早上下來也手腳酸疼，更能感受「粒粒皆辛苦」的意義，會珍惜食物來之不易。

家長在假日陪著孩子下田，重溫童年的農忙生活，同時也增進親子互動，度過充實熱鬧的冬季假日，也格外溫馨。