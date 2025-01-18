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10年1次！台中保安宮75周年遶境 盧秀燕到場祈安

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市保安宮75周年祈安遶境大典今熱鬧登場，市長盧秀燕扶轎。記者趙容萱／攝影
台中市保安宮75周年祈安遶境大典今熱鬧登場，市長盧秀燕扶轎。記者趙容萱／攝影

十年一次的台中市保安宮75周年祈安遶境大典今熱鬧登場。市長盧秀燕今早受邀到場授旗、點起馬炮，並且扶轎。盧秀燕說，廟方十年一次的祈安遶境活動是地方盛事，她祈求眾神明庇佑國泰民安、風調雨順、市民幸福安康，祝遶境圓滿成功。

保安宮創建75年，祀奉朱王淑裕、李王大亮、池王夢彪、吳王孝寬、范王承業等「五府千歲」為主神，今天的祈安遶境大典，沿途行經北區及中區，全程6.5公里。

今早全台各地友宮及信眾便聚集現場準備參與遶境盛會，上午7時30分，盧秀燕與保安宮主委黃欽洲率領眾來賓行獻禮祝禱並授旗，隨後向保安宮內眾仙佛行拜禮後，點響起馬炮，宣告遶境活動展開，盧秀燕、立委黃健豪及市議員陳政顯等人共同扶轎恭送五府千歲起駕出巡，神轎從北區篤行路出發，場面盛大隆重。

盧秀燕說，她與保安宮有很特殊的緣分及感情，因為她是在這裡長大，且三代都是拜五府千歲。保安宮深耕地方多年，香火鼎盛，長期保佑地方平安，是當地信仰中心，十年一次的祈安遶境活動更是地方盛事，70周年恰逢新冠疫情攪擾，延至今年75周年宮慶舉行，祝福保安宮香火鼎盛、台中市政昌隆、國泰平安。

吳世瑋說，保安宮早年由黃姓乩童持朱王令旗在當地降駕，替民指點迷津，信眾感戴，於1951年雕刻朱王神尊奉祀於信眾家中，供善男信女參拜；1953年增祀李王、池王等二神並稱三府王爺，隔年增祀吳王、范王，合稱五王，後重塑五大神尊改稱為「代天府五府千歲｣；1991年現址重新翻修，如今廟貌巍峨，香火鼎盛。

吳世瑋指出，感謝保安宮對文化傳承不遺餘力，積極響應市府各項宗教環保政策，並秉持「五府千歲」揚善濟世精神，長期投入公益慈善；保安宮祈安遶境，沿途民宅前設香案，並獲廟方特別製作的平安符令、頭旗聚寶盆零錢包、香案桌裙及五府千歲束口後背包，庇佑信眾健康平安賺大錢。

台中市保安宮75周年祈安遶境大典今熱鬧登場，市長盧秀燕扶轎。記者趙容萱／攝影
台中市保安宮75周年祈安遶境大典今熱鬧登場，市長盧秀燕扶轎。記者趙容萱／攝影
台中市保安宮75周年祈安遶境大典今熱鬧登場，市長盧秀燕授旗。記者趙容萱／攝影
台中市保安宮75周年祈安遶境大典今熱鬧登場，市長盧秀燕授旗。記者趙容萱／攝影

保安宮 台中市 盧秀燕 遶境

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