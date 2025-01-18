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半小時15元…彰化大合停車場2月1日營運紓解彰基停車
彰化市埔市街的大合停車場訂2月1日正式營運收費，共提供250個汽車停車格，是市區少見的大型停車場，可紓解周邊停車位難求問題，當地里長已向地主農田水利署爭取，在營運前先免費提供停車，方便民眾春節返鄉停車。
據了解，大合停車場每半時收費15元，12小時以上最高120元，月租2000元、半年繳每月1800元，與附近民間停車場相較，價位還算合理。彰化縣政府交通處長林漢斌說，對於民間停車場收費未訂上限，均取決於市場機制。
大合停車場現址原是良庭停車場，為水利地，由彰化基督教醫院向農田水利署租用，後來未續約，停用相當時日，最近由新團隊得標經營，更名為大合停車場，並經過整理及重新畫設停車格，環境整潔，夜間照明明亮。
彰基周邊停車原已十分困難，彰基原供平面停車場的用地改建為癌症質子中心大樓，再因良庭停車場因租約到期停用，以及大埔商圈近年來新建案紛紛推出，更造成彰基周邊及大埔商停車更加困難，如今，大合停車場即將啟用，即可紓解停車問題。
由於大合停車場預定二月一日正式營運，目前已準備就緒，業者基於郭親睦鄰，有意在啟用前免費提供停車，方便春節返鄉的民眾停車，當地光南里長蔡耀叄及建寶里長陳堂怡已行文農田水利署爭取同意。
蔡耀叄說，大合停車場營運後，不但可改善彰基周邊停車問題，目前縣府正在規畫大埔路標線型人行道，在警方配合取締下，可減少違規停車，屆時會提高緊鄰商圈的大合停車場停車需求。
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