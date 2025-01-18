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南投草屯選前之夜 綠大罷免 藍要幸福
草屯鎮長補選今天投票，民進黨候選人蔡銘軒昨有行政院政務委員陳時中力挺，陳上次站台把大罷免與補選掛鉤，他昨晚說「想法沒變」，要讓蔡當選。國民黨簡賜勝昨晚徒步掃街，身邊僅妻子陪同，支持者綿延數百公尺，高喊「草屯要幸福」，頗具氣勢。
陳時中上次到草屯輔選喊出，2月1日起就要大罷免，要讓台灣政治撥亂反正。民進黨立委沈伯洋也曾說，藍白兩黨毀憲亂政，反攻號角要從草屯開始。
蔡銘軒昨晚選前之夜，邀請陳時中與綠委沈伯洋、王定宇、陳培瑜等人站台，但立院甲級動員綠委未到場；現場設立罷免藍營立委馬文君、游顥的連署站。
陳時中說，上次站台被風吹到感冒，隔天又被報紙「掃到感冒」，但「我的想法沒變」；基層聲音要出來，蔡銘軒提出好政見，沒當選就無法實現。
蔡銘軒說，草屯人不要把票投給利益綁在一起的人，讓草屯成為福利大鎮。立委羅美玲、何欣純說，藍白正在把國家搞垮，支持蔡銘軒就是唾棄藍白政黨。
簡賜勝昨晚徒步掃街，他身披紅背帶，只有妻子與支持者陪同，沿著草屯鬧區沿街遊行，搭配鑼鼓聲，高喊「草屯要幸福」，呼籲投票支持。
簡遊行隊伍綿延數百公尺，氣勢讓沿途民眾很有感。簡賜勝說，他的大咖就是現場來支持的選民，這是他最大的後盾，選舉不是靠大咖政治人物，最重要的是選民支持，鎮民是最大的依靠。
簡強調，選鎮長比過去選議員還累，對手採取抹黑戰術，選前打壓他，他相信鎮民明辨是非，選出為草屯謀福利的鎮長。
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