聽新聞
0:00 / 0:00

南投草屯選前之夜 綠大罷免 藍要幸福

聯合報／ 記者江良誠黑中亮／南投報導
草屯鎮長補選今投票，行政院政務委員陳時中（左二起）為民進黨蔡銘軒站台。記者黃仲裕／攝影
草屯鎮長補選今投票，行政院政務委員陳時中（左二起）為民進黨蔡銘軒站台。記者黃仲裕／攝影

草屯鎮長補選今天投票，民進黨候選人蔡銘軒昨有行政院政務委員陳時中力挺，陳上次站台把大罷免與補選掛鉤，他昨晚說「想法沒變」，要讓蔡當選。國民黨簡賜勝昨晚徒步掃街，身邊僅妻子陪同，支持者綿延數百公尺，高喊「草屯要幸福」，頗具氣勢。

陳時中上次到草屯輔選喊出，2月1日起就要大罷免，要讓台灣政治撥亂反正。民進黨立委沈伯洋也曾說，藍白兩黨毀憲亂政，反攻號角要從草屯開始。

蔡銘軒昨晚選前之夜，邀請陳時中與綠委沈伯洋、王定宇、陳培瑜等人站台，但立院甲級動員綠委未到場；現場設立罷免藍營立委馬文君、游顥的連署站。

陳時中說，上次站台被風吹到感冒，隔天又被報紙「掃到感冒」，但「我的想法沒變」；基層聲音要出來，蔡銘軒提出好政見，沒當選就無法實現。

蔡銘軒說，草屯人不要把票投給利益綁在一起的人，讓草屯成為福利大鎮。立委羅美玲、何欣純說，藍白正在把國家搞垮，支持蔡銘軒就是唾棄藍白政黨。

草屯鎮長補選今投票，國民黨簡賜勝（右二）徒步掃街，身邊只有妻子陪同，支持者綿延數百公尺。記者黃仲裕／攝影
草屯鎮長補選今投票，國民黨簡賜勝（右二）徒步掃街，身邊只有妻子陪同，支持者綿延數百公尺。記者黃仲裕／攝影

簡賜勝昨晚徒步掃街，他身披紅背帶，只有妻子與支持者陪同，沿著草屯鬧區沿街遊行，搭配鑼鼓聲，高喊「草屯要幸福」，呼籲投票支持。

簡遊行隊伍綿延數百公尺，氣勢讓沿途民眾很有感。簡賜勝說，他的大咖就是現場來支持的選民，這是他最大的後盾，選舉不是靠大咖政治人物，最重要的是選民支持，鎮民是最大的依靠。

簡強調，選鎮長比過去選議員還累，對手採取抹黑戰術，選前打壓他，他相信鎮民明辨是非，選出為草屯謀福利的鎮長。

何欣純 沈伯洋 簡賜勝 罷免 蔡銘軒 陳時中 馬文君

延伸閱讀

陳時中感冒、沈伯洋缺席 草屯鎮長補選少了大罷免氣氛

影／草屯鎮長補選白熱化 蔡銘軒：感謝鄉親朋友力挺

影／草屯鎮長補選選前之夜 簡賜勝做最後步掃衝刺

草屯鎮長補選選前之夜 簡賜勝萬人掃街隊伍氣勢驚人

相關新聞

南投草屯選前之夜 綠大罷免 藍要幸福

草屯鎮長補選今天投票，民進黨候選人蔡銘軒昨有行政院政務委員陳時中力挺，陳上次站台把大罷免與補選掛鉤，他昨晚說「想法沒變」...

彰化南郭國小建停車場 改善周遭停車

彰化市南郭國小師生多，又緊鄰縣府第二辦公大樓，上下班時段人潮多、難停車。縣府規畫南郭國小活動中心與地下停車場工程，昨天動...

影／草屯鎮長補選之夜 立委何欣純痛批在野黨聯手刪公視預算：無視人民憤怒

立委何欣純今天晚間為南投縣草屯鎮長補選候選人蔡銘軒站台，她在致詞時表示，在野黨聯手刪預算，連好的預算也刪。她舉例，公視電...

陳時中感冒、沈伯洋缺席 草屯鎮長補選少了大罷免氣氛

草屯鎮長補選，民進黨候選人蔡銘軒今晚的選前之夜，立院甲級動員，沈伯洋、王定宇、陳培瑜未到場，政務委員陳時中說，上次到草屯...

草屯鎮長補選選前之夜 簡賜勝萬人掃街隊伍氣勢驚人

草屯鎮長補選選前最後一夜，面對對手陣營請來陳時中等大咖，草屯鎮長補選國民黨候選人簡賜勝表示，「我的後盾大咖，就是現場前來...

彰化員林慶升格10周年 元宵燈會兔兔超人騎靈蛇鬧新春

傳統春節假期到元宵節才結束，工商社會延續過年氣氛，燈會提前點亮，員林市公所今發表2025員林燈會暨元宵節活動的可愛提燈 ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。