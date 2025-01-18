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彰化南郭國小建停車場 改善周遭停車
彰化市南郭國小師生多，又緊鄰縣府第二辦公大樓，上下班時段人潮多、難停車。縣府規畫南郭國小活動中心與地下停車場工程，昨天動土。縣長王惠美說，斥資2.9億餘元，讓師生有更好活動場所，增加108個汽機車格位，改善停車問題。
縣府爭取中央補助加上自籌款、公所配合款等，另興建彰化市扇形車庫停車場、員林市三和公園地下停車場，去年都已完工啟用，解決市區停車問題。
王惠美表示，南郭國小活動中心有近50年歷史，經校舍耐震評估，結構安全有疑慮，中央、縣府共補助拆除重建經費1.3億餘元，並爭取交通部公路局補助地下停車場經費7000萬元，縣府再挹注9302萬元，預計2026年底完工。
新活動中心與地下停車場共構，打造「南郭森丘，八卦山下的綠野循環森體劇場」，提供2800名師生活動、藝文表演與教學場所。
公路局中區養護工程分局長傅立祥表示，地方想要發展，新建地下停車場很重要，近年來公路局補助彰化縣74項工程，涵蓋停車場、充電樁及道路修整等。
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