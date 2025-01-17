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陳時中感冒、沈伯洋缺席 草屯鎮長補選少了大罷免氣氛

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
政務委員陳時中今晚為蔡銘軒（中）站台，但未再提立委大罷免。記者江良誠／攝影
政務委員陳時中今晚為蔡銘軒（中）站台，但未再提立委大罷免。記者江良誠／攝影

草屯鎮長補選，民進黨候選人蔡銘軒今晚的選前之夜，立院甲級動員，沈伯洋、王定宇、陳培瑜未到場，政務委員陳時中說，上次到草屯站台，被強風吹到，隔天又被報紙「掃到感冒」，然而他的想法沒變。今晚大咖缺席、減少發言，讓選前之夜少了「大罷免」熱烈氣氛。

草屯鎮長補選明天投票，國民黨簡賜勝、民進黨蔡銘軒對決，選戰期間立委沈伯洋批評藍、白兩黨毀憲亂政，破壞國家體制，若讓對手選上，恐給出「沒關係」的錯誤訊息，因此反攻號角要從草屯開始，遍地烽火，打贏這場勝仗，不能破壞國家。

政務委員陳時中助選時更喊出，2月1日起就要大罷免，要一路走下去，讓台灣政治撥亂反正，讓草屯補選格外引人注意。

今晚選前之夜，蔡銘軒邀請陳時中，立委沈伯洋、王定宇、陳培瑜、何欣純、台北市議員許淑華站台，讓各界關切將再度炒熱大罷免氣氛，晚會現場還設立連署站，讓民眾連署罷免藍營立委馬文君、游顥。

不過，原訂助講要角的沈伯洋、王定宇、陳培瑜因立院甲級動員，擔心時間太晚取消到場。陳時中全程力挺，陳時中致詞說，上次為蔡銘軒站台，被風吹到感冒，隔天又被報紙「掃到感冒」，但「我的想法沒變」。

陳時中說，這次雖是鎮長補選，仍非常重要，基層聲音要出來，蔡銘軒提出許多好政見，沒當選就無法實現，明天一定要票票入匭讓蔡銘軒當選。

蔡銘軒說，他曾參加反服貿惡法，也曾睡過立院，回南投參選草屯鎮民代表，走上從政之路，籲草屯人不要把票投給利益都綁在一起的人，迎接勝利，讓草屯成為福利大鎮。

立委羅美玲、何欣純說，國民黨、民眾黨提三千多案，準備九百多億預算，這幾乎是全民長照預算規模，沈伯洋立委為了顧預算，沒辦法趕來助選，藍白正在把國家搞垮，支持蔡銘軒就是唾棄藍白政黨，支持政府建設，蔡銘軒也會實現四大政策，讓草屯成為福利大鎮。

陳時中今晚僅上台簡短致詞，但在台下全程力挺蔡銘軒（左）。記者江良誠／攝影
陳時中今晚僅上台簡短致詞，但在台下全程力挺蔡銘軒（左）。記者江良誠／攝影
政務委員陳時中今晚為蔡銘軒站台，他說上次被強風吹到，隔天又被報紙掃到感冒，但他的想法不變，希望選民支持蔡銘軒。記者江良誠／攝影
政務委員陳時中今晚為蔡銘軒站台，他說上次被強風吹到，隔天又被報紙掃到感冒，但他的想法不變，希望選民支持蔡銘軒。記者江良誠／攝影

沈伯洋 蔡銘軒 陳時中

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