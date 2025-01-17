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彰化市景觀公園遊戲場改建 融入火車意象小朋友玩很嗨

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
小朋友最愛的磨石子滑梯滑面上繪有蒸汽火車頭圖案。記者林宛諭／攝影
小朋友最愛的磨石子滑梯滑面上繪有蒸汽火車頭圖案。記者林宛諭／攝影

彰化市景觀公園位於於國道1號及國道3號交會處下方綠地，因公園啟用已17年，許多設施老舊，市公所進行景觀公園特色遊戲場改建，並融入扇形車庫火車意象，彰化市長林世賢今天主持啟用典禮，小朋友對於新遊戲場都眼睛為之一亮。

彰化景觀公園是高速公路橋下空間活化綠地，佔地4萬7千平方公尺，公所2008年向高速公路局認養開闢成景觀公園，但許多遊具設施已老舊，公所斥資1千萬元去年5月動工改建，各項遊樂設施在去年底取得遊戲場安全檢測合格驗證，今天正式啟用。

林世賢說，彰化景觀公園特色遊戲場設計構想融入彰化扇形車庫特色元素，採用扇庫圓形及鐵道銀灰色概念所打造，有以扇型車庫調車轉盤為中心的「多人旋轉盤」，「磨石子滑梯」也繪有蒸汽火車頭圖案，還有紅色火車廂造型的「旋轉滑梯」及煙囪管造型的「扇型車庫休憩亭」。

在中央繩網區可坐可臥，走在上面就像漫步在雲端一樣有趣，並設有「直筒滑梯」、「鑽籠爬網」及「挑戰遊戲通道」，深具挑戰性及共融性，全區地坪及人工草鋪面還有軌道圖樣串聯，讓小朋友可角色扮演成火車，於各個不同小型遊具間穿梭；還有適合較大孩童遊玩的「滑索設施」，乘坐滑行時的速度感增添刺激性。

林世賢希望推動鐵道文化觀光，去年還以「扇庫百年孤寂，眾城協力活化展觀光」專案，獲政府機關最高榮譽「政府服務獎」，景觀公園遊戲場在農曆年前啟用，也讓民眾在假期多一處親子共遊景點。

不過景觀公園內還有2組罐頭遊具老舊尚待更新、北側停車場地坪也損壞嚴重、及有公園排水不佳等問題，市公所將持續進行包括廁所改善等，公所表示，希望後續能再爭取補助經費規劃辦理「彰化市旗艦型公園計畫」整體改造公園設施，打造成彰化市指標性公園。

市長林世賢（前右三)和小朋友一起體驗中央繩網區，可走可彈跳，小朋友玩得很開心。圖／彰化市公所提供
市長林世賢（前右三)和小朋友一起體驗中央繩網區，可走可彈跳，小朋友玩得很開心。圖／彰化市公所提供

彰化扇形車庫 林世賢 火車

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