彰化市景觀公園遊戲場改建 融入火車意象小朋友玩很嗨

彰化市景觀公園位於於國道1號及國道3號交會處下方綠地，因公園啟用已17年，許多設施老舊，市公所進行景觀公園特色遊戲場改建，並融入扇形車庫火車意象，彰化市長林世賢今天主持啟用典禮，小朋友對於新遊戲場都眼睛為之一亮。

彰化景觀公園是高速公路橋下空間活化綠地，佔地4萬7千平方公尺，公所2008年向高速公路局認養開闢成景觀公園，但許多遊具設施已老舊，公所斥資1千萬元去年5月動工改建，各項遊樂設施在去年底取得遊戲場安全檢測合格驗證，今天正式啟用。

林世賢說，彰化景觀公園特色遊戲場設計構想融入彰化扇形車庫特色元素，採用扇庫圓形及鐵道銀灰色概念所打造，有以扇型車庫調車轉盤為中心的「多人旋轉盤」，「磨石子滑梯」也繪有蒸汽火車頭圖案，還有紅色火車廂造型的「旋轉滑梯」及煙囪管造型的「扇型車庫休憩亭」。

在中央繩網區可坐可臥，走在上面就像漫步在雲端一樣有趣，並設有「直筒滑梯」、「鑽籠爬網」及「挑戰遊戲通道」，深具挑戰性及共融性，全區地坪及人工草鋪面還有軌道圖樣串聯，讓小朋友可角色扮演成火車，於各個不同小型遊具間穿梭；還有適合較大孩童遊玩的「滑索設施」，乘坐滑行時的速度感增添刺激性。

林世賢希望推動鐵道文化觀光，去年還以「扇庫百年孤寂，眾城協力活化展觀光」專案，獲政府機關最高榮譽「政府服務獎」，景觀公園遊戲場在農曆年前啟用，也讓民眾在假期多一處親子共遊景點。