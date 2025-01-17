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草屯鎮長補選選前之夜 簡賜勝萬人掃街隊伍氣勢驚人
草屯鎮長補選選前最後一夜，面對對手陣營請來陳時中等大咖，草屯鎮長補選國民黨候選人簡賜勝表示，「我的後盾大咖，就是現場前來支持他的選民」。
果然當簡賜勝陣營的掃街隊伍出發後，綿延數百公尺的支持選民，上萬人沿街拜票的氣勢驚人，眾人在鑼鼓聲中，沿路高喊「草屯要幸福」的口號，呼籲鎮民明天要一起出來投票支持簡賜勝。
簡賜勝說，長期在地方服務，我的大咖就是支持我的選民，這些年來一直踴躍在支持我，而現場聚集的民眾，就可以看到支持者是我最大的後盾，同時沿路幫我催票、幫我拉票，他們這麼用心出來幫我，證明草屯鎮需要一個最優質的鎮長。
簡賜勝並且有自信會在這次的選舉中，得到最高的票數支持，同時證明選舉不是要有大咖人物下來，才算是選舉。認為自己最重要的是選民，最後當選，才能證明誰才是鎮民最大的依靠。
簡賜勝說，這次選鎮長會比前3次選議員還要累，主要的原因就是對手一直在採取抹黑戰術，這種抹黑的造謠行為，經過前次立委的選舉，也是用同樣的手法，在選前一路打壓我，不過也讓鎮民唾棄，草屯是一個很和諧的地方，了解是非黑白。
畢竟選舉不是用抹黑才能得到勝選，簡賜勝有信心的指出，「我的選民會踴躍出來投票！」他預估投票率應該會有四成半至五成左右，期待明天晚上最後的開票結果，就可以證明誰才是草屯喜歡的人，出來當鎮長為全體鎮民服務謀福利。
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