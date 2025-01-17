快訊

有人鬧事？A-Lin小巨蛋開唱 酒後台上失控演出當場中斷

明晨探10度低溫！回溫時間點曝光 過年前恐再迎冷空氣

聽新聞
0:00 / 0:00

草屯鎮長補選選前之夜 簡賜勝萬人掃街隊伍氣勢驚人

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
草屯鎮長補選選前之夜，簡賜勝陣營的掃街隊伍出發後，綿延數百公尺的支持選民，上萬人沿街拜票的氣勢驚人。記者黃仲裕／攝影
草屯鎮長補選選前之夜，簡賜勝陣營的掃街隊伍出發後，綿延數百公尺的支持選民，上萬人沿街拜票的氣勢驚人。記者黃仲裕／攝影

草屯鎮長補選選前最後一夜，面對對手陣營請來陳時中等大咖，草屯鎮長補選國民黨候選人簡賜勝表示，「我的後盾大咖，就是現場前來支持他的選民」。

果然當簡賜勝陣營的掃街隊伍出發後，綿延數百公尺的支持選民，上萬人沿街拜票的氣勢驚人，眾人在鑼鼓聲中，沿路高喊「草屯要幸福」的口號，呼籲鎮民明天要一起出來投票支持簡賜勝。

簡賜勝說，長期在地方服務，我的大咖就是支持我的選民，這些年來一直踴躍在支持我，而現場聚集的民眾，就可以看到支持者是我最大的後盾，同時沿路幫我催票、幫我拉票，他們這麼用心出來幫我，證明草屯鎮需要一個最優質的鎮長。

簡賜勝並且有自信會在這次的選舉中，得到最高的票數支持，同時證明選舉不是要有大咖人物下來，才算是選舉。認為自己最重要的是選民，最後當選，才能證明誰才是鎮民最大的依靠。

簡賜勝說，這次選鎮長會比前3次選議員還要累，主要的原因就是對手一直在採取抹黑戰術，這種抹黑的造謠行為，經過前次立委的選舉，也是用同樣的手法，在選前一路打壓我，不過也讓鎮民唾棄，草屯是一個很和諧的地方，了解是非黑白。

畢竟選舉不是用抹黑才能得到勝選，簡賜勝有信心的指出，「我的選民會踴躍出來投票！」他預估投票率應該會有四成半至五成左右，期待明天晚上最後的開票結果，就可以證明誰才是草屯喜歡的人，出來當鎮長為全體鎮民服務謀福利。

草屯鎮長補選選前之夜，簡賜勝陣營的掃街隊伍出發後，綿延數百公尺的支持選民，上萬人沿街拜票的氣勢驚人。記者黃仲裕／攝影
草屯鎮長補選選前之夜，簡賜勝陣營的掃街隊伍出發後，綿延數百公尺的支持選民，上萬人沿街拜票的氣勢驚人。記者黃仲裕／攝影
草屯鎮長補選選前之夜，簡賜勝陣營的掃街隊伍出發後，綿延數百公尺的支持選民，上萬人沿街拜票的氣勢驚人。記者黃仲裕／攝影
草屯鎮長補選選前之夜，簡賜勝陣營的掃街隊伍出發後，綿延數百公尺的支持選民，上萬人沿街拜票的氣勢驚人。記者黃仲裕／攝影
草屯鎮長補選選前之夜，簡賜勝陣營的掃街隊伍出發後，綿延數百公尺的支持選民，上萬人沿街拜票的氣勢驚人。記者黃仲裕／攝影
草屯鎮長補選選前之夜，簡賜勝陣營的掃街隊伍出發後，綿延數百公尺的支持選民，上萬人沿街拜票的氣勢驚人。記者黃仲裕／攝影

投票率 簡賜勝

延伸閱讀

草屯鎮長補選 簡賜勝陣營告民進黨3人加重誹謗

草屯鎮長補選司法戰 簡賜勝再告蔡銘軒發言人加重誹謗

草屯鎮長補選／被告發當議員10年財產增上億 簡賜勝競總：無的放矢

草屯鎮長補選 民進黨再控藍營候選人財產來源不明罪

相關新聞

草屯鎮長補選選前之夜 簡賜勝萬人掃街隊伍氣勢驚人

草屯鎮長補選選前最後一夜，面對對手陣營請來陳時中等大咖，草屯鎮長補選國民黨候選人簡賜勝表示，「我的後盾大咖，就是現場前來...

陳時中感冒、沈伯洋缺席 草屯鎮長補選少了大罷免氣氛

草屯鎮長補選，民進黨候選人蔡銘軒今晚的選前之夜，立院甲級動員，沈伯洋、王定宇、陳培瑜未到場，政務委員陳時中說，上次到草屯...

彰化員林慶升格10周年 元宵燈會兔兔超人騎靈蛇鬧新春

傳統春節假期到元宵節才結束，工商社會延續過年氣氛，燈會提前點亮，員林市公所今發表2025員林燈會暨元宵節活動的可愛提燈 ...

落實綠色交通 台中甲安埔地區增設6處Ubike站

低碳交通已是全球趨勢，Ubike為台灣主要的低碳交通工具。為提升甲安埔地區Ubike的便利性，台中市議員施志昌已爭取6處...

南投燈會1/25登場 10大亮點11個特色燈區白天、晚上都好玩，

2025南投燈會將於1月25日開幕！燈會10年，活動更為盛大，主燈「拾來富貴」呼應金蛇年外，南投縣府強調燈會有10大亮點、並設置11個特色燈區，加上精彩表演，白天、晚上都好玩，南投燈會將是新春最棒活動

彰化田中窯萬棵蜀葵花迎春盛開 藝術與自然完美結合

彰化縣田中窯創藝園區即將迎來一年一度的蜀葵花季，園區內近2萬棵蜀葵花盛開，預計從1月18日至4月底對外開放，成為春節踏青...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。