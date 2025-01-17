彰化員林慶升格10周年 元宵燈會兔兔超人騎靈蛇鬧新春

傳統春節假期到元宵節才結束，工商社會延續過年氣氛，燈會提前點亮，員林市公所今發表2025員林燈會暨元宵節活動的可愛提燈 ，兔兔超人和單單熊共騎靈蛇出動；北斗鎮公所也公布元宵燈會抽獎獎項，最大獎65吋液晶顯示器等幸運兒帶回家。

員林市改制升格十周年，今年員林燈會不一樣，代理市長賴致富、員林市民代表會副主席江憲政、員林市里長聯誼會長洪光旭等人，今在員林公園公布主題「蛇來好運 All in員林」，主燈「靈蛇出洞，蛇龍舞春」亮相，期盼無盡福運與希望光環帶給市民幸福、市政昌隆茁壯。

代理市長賴致富表示，員林燈會是故市長游振雄首創，佳評如潮，今年員林燈會邁入第五年，適逢員林市升格滿十周年，意義特殊，他和市公所團隊將在故市長努力奠定的基礎上推動智慧城市建設，發展綠色環保產業，讓員林成為更美好的幸福城市。

員林市公所本月25日晚間7點舉行點燈儀式，晚間6點發放限量兔兔超人聯名提燈與文具盒的兌換券，6點半開始發放。燈會展期至3月2日，每晚6點至10點亮燈；員林元宵節晚會2月8日晚間7點熱鬧展開，有歌手和樂團表演。