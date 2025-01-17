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落實綠色交通 台中甲安埔地區增設6處Ubike站

中央社／ 台中17日電
為提升甲安埔地區Ubike的便利性，台中市議員施志昌已爭取6處Ubike站點，盼通過多點布建，提升甲安埔的大眾運輸便利性。YouBike示意圖。聯合報系記者葉德正／攝影
為提升甲安埔地區Ubike的便利性，台中市議員施志昌已爭取6處Ubike站點，盼通過多點布建，提升甲安埔的大眾運輸便利性。YouBike示意圖。聯合報系記者葉德正／攝影

低碳交通已是全球趨勢，Ubike為台灣主要的低碳交通工具。為提升甲安埔地區Ubike的便利性，台中市議員施志昌已爭取6處Ubike站點，盼通過多點布建，提升甲安埔的大眾運輸便利性。

民進黨籍台中市議員施志昌今天邀集相關單位、江南里長李文登在大甲區南北一路與東西七路口進行新Ubike站點的會勘。施志昌表示，已成功爭取在江南里活動中心、光田綜合醫院旁、外埔馬鳴里活動中心、南北一路與東西七路口、頂店里和大安松雅里等地，設立Ubike站點。

施志昌指出，Ubike站點的設置不能僅限於個別位置，必須形成網絡，以點帶面來滿足甲安埔地區居民及學生的通勤、就醫等生活需求，透過Ubike可輕鬆轉換至公車或火車等其他大眾交通工具，提升民眾的生活品質與交通便利性。

交通局交通工程科科長陳政凡指出，南北一路與東西七路口的新設Ubike站點，自投入使用以來，民眾的使用情況良好，未來仍將根據地方需求持續增加站點，希望讓Ubike在台中市更為普及。

Ubike 台中市 施志昌

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