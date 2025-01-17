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彰化田中窯萬棵蜀葵花迎春盛開 藝術與自然完美結合

經濟日報／ 記者宋健生/彰化即時報導
彰化田中窯創藝園區種滿近2萬顆蜀葵花，成為春節踏青賞花的絕佳去處。業者提供
彰化田中窯創藝園區種滿近2萬顆蜀葵花，成為春節踏青賞花的絕佳去處。業者提供

彰化縣田中窯創藝園區即將迎來一年一度的蜀葵花季，園區內近2萬棵蜀葵花盛開，預計從1月18日至4月底對外開放，成為春節踏青賞花的絕佳去處。園區創辦人葉志誠表示，除了奼紫嫣紅的蜀葵花海，每年吸引大批遊客的還有捏陶和美食活動。

今年，田中窯園區新增了500多坪綠色草坪和百米長的許願藤廊道。此外，遊客還能體驗園區植物手作移印染、礦物染、泥染、彩繪動物撲滿、磁盤彩繪等多元活動，親子遊樂豐富多彩。

田中窯創藝園區位於彰化縣田中鎮，由知名陶藝家葉志誠創立。葉志誠從小熱愛玩泥巴，30多年來孜孜不倦創作，致力推動陶藝教育，培育下一代。園區在彰化縣文化局的支持下，獲選為「台灣工藝之家」。每年舉辦的蜀葵花藝術節，將花藝與陶藝完美結合，成為田中鎮的重要盛事。

今年是蜀葵花藝術節的第十年，每年1月至4月的花季，吸引大批遊客前來賞花、捏陶、品嚐美食。園區內的另一亮點是葉志誠收藏的老物件，例如老式電影機、腳踏車和紅磚房，營造出濃厚的鄉村懷舊氛圍。創業初期，甚至吸引了林心如拍攝「她們創業那些鳥事」劇組前來取景，成為遊客體驗拉坏創作樂趣的好地方。

葉志誠表示，蜀葵花又名一丈紅，花高可達3公尺，花季期間萬紫千紅，景色壯觀。園區還將安排農導，為遊客介紹各種農作物，並提供觀賞機會。入園費為100元，消費滿50元可抵扣入園費。園區分為三個不同區域，讓遊客深入瞭解農業的各個方面。

此外，園區內提供特色美食，如雞腿套餐，讓遊客在享受美味的同時，體會農業魅力。特別是在春節期間，這裡成為遊客旅遊的熱點，吸引大批人潮前來體驗。

遊客還能體驗園區植物手作移印染、礦物染、磁盤彩繪等多元活動。業者提供
遊客還能體驗園區植物手作移印染、礦物染、磁盤彩繪等多元活動。業者提供
園區內提供特色美食，如土窯雞、窯烤麵包等鄉間料，讓遊客體會農業魅力。業者提供
園區內提供特色美食，如土窯雞、窯烤麵包等鄉間料，讓遊客體會農業魅力。業者提供

春節 賞花 農業

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