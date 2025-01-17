大毅幸福公益展義賣劉其偉等4名家作品 所得助6家社福團體

龍寶建設與大毅建設攜手推出「大毅幸福公益展」，今起至2月22在臻品藝術中心登場，展出34幅劉其偉、陳陽春、陳明善、洪瑞麟等4名知名藝術家作品，義賣所得將全數捐贈6家社福團體。

大毅建設董事長林隆深說，展出畫作皆來自大毅高階主管的收藏，活動所得將全數捐贈彰化喜樂小兒麻痺關懷協會、台灣基督長老教會彰化中會員東路教會、台中市基督教天行佈道會、台中市信望愛、宜蘭神愛兒童之家宜蘭兒家、台中十方社福基金會。

龍寶建設與大毅建設近年攜手推案，從「愛臻邸」到「有愛臻邸」，兩家公司在建築美學與社區營造的理念契合，並在藝術與公益領域中發揮影響力，促成「大毅幸福公益展」。

臻品藝術中心由龍寶建設董事長張麗莉於1990年創立，長期致力於台灣美術的傳承與社會美學教育的推廣。龍寶建設董事長張麗莉說，大毅建設義賣的立意打動她，因此她特別主動響應，攜手協辦公益展覽。

臻品藝術中心位於台中市西區忠誠街35號，開放時間為周二至周六上午9時30分至晚間6時30分。