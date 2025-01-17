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連辦19年圍爐！台中300名獨老開心享美食+領暖心物資

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市全成基金會昨在南屯田心福德廟舉辦寒冬送暖、歲末圍爐活動，昨席開30桌。記者趙容萱／攝影
台中市全成基金會昨在南屯田心福德廟舉辦寒冬送暖、歲末圍爐活動，昨席開30桌。記者趙容萱／攝影

台中市全成基金會連19年舉辦寒冬送暖、歲末圍爐活動，昨在南屯田心福德廟，席開30桌，300名烏日、大肚、龍井、沙鹿、清水、南屯、南區、東區獨居老人受邀到場享用美食，並帶回各界暖心物資，歡慶年節。

台中市社會局委託全成基金會辦理獨居老人關懷訪視問安服務，每月派訪視志工到等社區探視獨老居住安全，昨天不少獨老搭成全成基金會小巴到場，歡度年節。

昨天的圍爐宴，特別滿足長輩們去年的心願，邀請布袋戲表演，邊吃飯邊看戲，氣氛歡樂。此外，還有志工扮演財神爺，和長者一起傳遞五彩繽紛大球，祈福新的一年福氣、財氣滿滿滿。

全成基金會董事長聶玉美表示，有感於今年冬季寒流一波波，擔心長者無力或捨不得為自己添購禦寒衣物，也希望基金會贈送的物資，切合獨老需要，特別透過新年許願清單方式，了解長者需求，讓祝賀的心意，深達長輩心坎裡。

今年活動為獨老圓夢，特別結合南屯田心福德廟、歐客佬國際、財團法人台中市萬和宮、台中郵局、通天宮、中陽建設集團、建昌土木包工業、瑩桂工藝社、大川皮件、新元利服裝行及善心人士，致贈保暖衣物、寢具用品、民生物資、隨喜等圍爐伴手禮。

聶玉美說，每年圍爐，和長輩們如同家人，不少長輩到場開心打招呼，歡喜相聚。在社會局副局長廖宗侯祝福下，長輩們高高興興用餐，領取暖心物資，迎接春節。

廖宗侯說，感謝全成基金會幫忙邀請社區長輩前來圍爐共餐，這是個寒冷也溫馨的日子，社會局很感謝付出志工及鄰里鄉親們，大家一起照顧長輩，也祝福所有長輩蛇年身體健康、萬事如意。

台中市全成基金會昨舉辦寒冬送暖、歲末圍爐活動，昨席開30桌，台中郵局多年支持圍爐宴。記者趙容萱／攝影
台中市全成基金會昨舉辦寒冬送暖、歲末圍爐活動，昨席開30桌，台中郵局多年支持圍爐宴。記者趙容萱／攝影
台中市全成基金會昨在南屯田心福德廟舉辦寒冬送暖、歲末圍爐活動，昨席開30桌。記者趙容萱／攝影
台中市全成基金會昨在南屯田心福德廟舉辦寒冬送暖、歲末圍爐活動，昨席開30桌。記者趙容萱／攝影
台中市全成基金會昨在南屯田心福德廟舉辦寒冬送暖、歲末圍爐活動，昨席開30桌。記者趙容萱／攝影
台中市全成基金會昨在南屯田心福德廟舉辦寒冬送暖、歲末圍爐活動，昨席開30桌。記者趙容萱／攝影

台中市 獨居老人 長輩

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