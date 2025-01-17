觀察站／飆高投票率 複製勝選之鑰這回不容易

草屯鎮長補選投票明登場，藍營整合非綠陣營，對上鼓動「大罷免」催票的綠營，投票率為勝負關鍵。這場補選的要角與14年前草屯鎮長補選有關聯，當年投票率高達4成5，最後民進黨以19票勝出。不過，政壇分析，補選投票在春節前，要飆高投票率不容易。

草屯鎮約9.7萬多人，藍綠曾輪流執政，2011年也辦過鎮長補選，當時鎮長周信利因當選無效定讞，國民黨推舉簡景賢、民進黨提名洪國浩參選；草屯是當時的行政院長吳敦義故鄉，綠營由黨主席蔡英文領軍，藍綠對決砲火猛烈，投票率衝上45%，最後洪國浩以19票險勝。

這次補選起因簡景賢任內猝逝，藍營吸收原本為無黨籍的簡賜勝入黨，周信利則是簡的競選總幹事，民進黨由議員蔡銘軒出馬，洪國浩擔任競選總幹事；現今朝野對立嚴重，讓原本單純的小鎮鎮長補選，又成為藍綠對決戰場。

綠營想複製洪國浩模式，黨內大咖輪流站台，陳時中日前輔選時，喊出「大罷免」口號，今晚選前之夜陳時中再次站台，綠營用「大罷免」號召吸引年輕人返鄉投票，企圖衝高投票率，拉高勝選機會；若能勝選，有助於全台大罷免升溫。

藍營整合國民黨、民眾黨與無黨籍，簡賜勝基層實力雄厚，面對綠營全力進攻，陸續請來立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等大咖輪流助選；今晚由「南投鐵三角」縣長許淑華、立委馬文君、游灝站台固票。

政壇分析，補選投票率向來不高，即使綠營號召「大罷免」，地方也難有共鳴，加上補選投票在春節假期前一周，不易號召年輕人返鄉，綠營能否複製14年前的勝選方程式？有待草屯鎮民檢驗。