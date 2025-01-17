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草屯鎮長補選 綠大罷免團拚藍鐵三角

聯合報／ 記者江良誠賴香珊／南投報導
草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝由兒子簡逢佑和委任律師到南投地檢署控告蔡銘軒競選總部發言人陳紀衡等人加重誹謗。圖／簡賜勝競選總部提供
草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝由兒子簡逢佑和委任律師到南投地檢署控告蔡銘軒競選總部發言人陳紀衡等人加重誹謗。圖／簡賜勝競選總部提供

南投縣草屯鎮長補選今晚是選前之夜，藍綠重兵壓陣。民進黨候選人蔡銘軒由政務委員陳時中、立委沈伯洋等人站台，拚補選外所帶動的大罷免話題引人關注。國民黨候選人簡賜勝則由南投縣長許淑華、立委馬文君、游顥「南投鐵三角」在市區掃街拜票，與鄉親博感情。

草屯鎮長補選競爭激烈，民進黨鎖定簡賜勝家族公司質疑涉利益迴避等問題，民進黨縣黨部主委陳玉鈴、蔡銘軒發言人陳紀衡前天控告簡創辦的總福營造，承攬九九峰遊憩園區的工程標案，涉犯貪汙治罪條例第6條，對於主管、非主管監督事務圖利罪；另指控簡擔任議員10年期間，資產增加近億元，涉及財產來源不明罪。

簡賜勝昨委任律師羅閎逸提告，認為陳玉玲等人捏造不實訊息，誣指簡賜勝以縣議員特權，撈取利潤近億元，控告陳等人加重誹謗罪。簡日前也辭去議員職務，彰顯破釜沉舟決心。

蔡銘軒原訂今天在草屯敦和宮舉辦選前之夜，昨天緊急公告選前之夜地點改在競選總部。立委陳亭妃昨天到草屯輔選打抱不平，認為蔡銘軒只是在敦和宮拍競選影片，敦和宮就拒絕提供場地，質疑「政治介入太深」。

蔡銘軒選前之夜，輔選團包含陳時中、沈伯洋、王定宇、陳培瑜、何欣純等人站台，陳時中、沈伯洋是率先喊出把補選與立委「大罷免」掛鉤，批藍、白毀憲亂政，高呼反攻號角從草屯開始，「2月1日起就要大罷免」，希望催高青年投票率。

簡賜勝今掃街拜票，邀請立委謝龍介外，其餘輔選要角以在地為主，由許淑華、立委馬文君、游顥組成「南投鐵三角」，陪同在草屯市區徒步拜票，爭取支持；簡強調照顧婦幼、智慧健康守護長者、青年住宅計畫等。

南投草屯鎮長補選，民進黨候選人蔡銘軒（右3）今由立委范雲（右2）、其競總主委羅美玲（左3）陪同展開車隊掃街。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，民進黨候選人蔡銘軒（右3）今由立委范雲（右2）、其競總主委羅美玲（左3）陪同展開車隊掃街。記者賴香珊／攝影

簡賜勝 蔡銘軒

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