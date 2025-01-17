草屯鎮長補選 綠大罷免團拚藍鐵三角

南投縣草屯鎮長補選今晚是選前之夜，藍綠重兵壓陣。民進黨候選人蔡銘軒由政務委員陳時中、立委沈伯洋等人站台，拚補選外所帶動的大罷免話題引人關注。國民黨候選人簡賜勝則由南投縣長許淑華、立委馬文君、游顥「南投鐵三角」在市區掃街拜票，與鄉親博感情。

草屯鎮長補選競爭激烈，民進黨鎖定簡賜勝家族公司質疑涉利益迴避等問題，民進黨縣黨部主委陳玉鈴、蔡銘軒發言人陳紀衡前天控告簡創辦的總福營造，承攬九九峰遊憩園區的工程標案，涉犯貪汙治罪條例第6條，對於主管、非主管監督事務圖利罪；另指控簡擔任議員10年期間，資產增加近億元，涉及財產來源不明罪。

簡賜勝昨委任律師羅閎逸提告，認為陳玉玲等人捏造不實訊息，誣指簡賜勝以縣議員特權，撈取利潤近億元，控告陳等人加重誹謗罪。簡日前也辭去議員職務，彰顯破釜沉舟決心。

蔡銘軒原訂今天在草屯敦和宮舉辦選前之夜，昨天緊急公告選前之夜地點改在競選總部。立委陳亭妃昨天到草屯輔選打抱不平，認為蔡銘軒只是在敦和宮拍競選影片，敦和宮就拒絕提供場地，質疑「政治介入太深」。

蔡銘軒選前之夜，輔選團包含陳時中、沈伯洋、王定宇、陳培瑜、何欣純等人站台，陳時中、沈伯洋是率先喊出把補選與立委「大罷免」掛鉤，批藍、白毀憲亂政，高呼反攻號角從草屯開始，「2月1日起就要大罷免」，希望催高青年投票率。

簡賜勝今掃街拜票，邀請立委謝龍介外，其餘輔選要角以在地為主，由許淑華、立委馬文君、游顥組成「南投鐵三角」，陪同在草屯市區徒步拜票，爭取支持；簡強調照顧婦幼、智慧健康守護長者、青年住宅計畫等。