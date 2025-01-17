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彰化市南郭人行天橋 明起拆除

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化市南郭國小前人行天橋，使用率低，縣府決定本月18日起拆除。記者劉明岩／攝影
彰化市南郭國小前人行天橋，使用率低，縣府決定本月18日起拆除。記者劉明岩／攝影

在「人本交通」潮流下，不少縣市檢討人行天橋存廢，彰化縣現有25座，其中彰化市南郭國小前天橋本月18日起拆除，另列檢討的彰化市中山國小前、永靖鄉永靖國小前兩座天橋，因校方及地方要求，保留下來。

彰化縣政府工務處指出，早年為維護學童交通安全而興建天橋，近年「人本交通」要求道路須友善行人，而不是將行人趕上天橋；有的天橋年久失修，使用率偏低，或長者爬樓梯吃力、有的治安疑慮等，紛檢討存廢，已拆除多座。

彰化市南郭國小前中興路南郭天橋，由前縣長阮剛猛時興建，已廿多年，因不到廿公尺處就有號誌斑馬線，加上中興路寬度僅廿公尺，學生、民眾不走天橋，幾乎成「蚊子」天橋，地方早建議拆除，值南郭國小改建活動中心，順勢拆除。

彰化縣有25座天橋，多年沒新建，彰化市中山國小前天橋，縣府曾建議拆除，但校方認為學童通行有安全需求，才獲保留；另永靖鄉永靖國小前天橋因地方基於感情記憶，也認為應保留，鄉公所仍維持橋體，再加大面人行空間。

工務處表示，目前暫無其他天橋拆除計畫；縣府每兩年會定期檢測天橋的結構安全，另要求鄉鎮市公所做好維護。

公部門不再興建人行天橋，但彰基醫學中心為提供就醫民眾及居民通行安全便利，在彰化市旭光路興建雙座天橋，包括連接兒童醫院與新建中質子中心大樓42公尺長的「旭光廊道」，醫療大樓連接教學研究大樓的天橋，預定今年完成。

行人

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