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中監懇親會 收容人緊抱媽媽不放

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導
受刑人小晉（右）抱著媽媽，坦言親情的支持讓他找到活下去的動力。記者曾健祐／攝影
受刑人小晉（右）抱著媽媽，坦言親情的支持讓他找到活下去的動力。記者曾健祐／攝影

台中監獄收容人數逼近5000人，中監年前連3天舉辦面對面懇親，790名收容人和家人見面，因殺人無期徒刑的「小晉」緊抱媽媽，坦言這輩子不知能不能出去，衝動讓餘生伴隨悔恨，家人不離不棄是他改過、活下去的動力。

小晉表示，多年前衝動殺人被判無期徒刑定讞，入監已6年，面對遙遙無期的未來，想到自己50歲就算服刑25年後有機會假釋，屆時也75歲了，他說，甚至不確定能否活著出去，長期被抑鬱、低落心情籠罩。

他說，犯下大錯殺人後，除法律追訴、被害家屬責難，自己後半輩子也陷入整天懊悔，就讀國小的一對兒女初次會面時，看著爸爸剃成平頭、身穿囚服，在玻璃的另一面被提解會面，父子都放聲大哭。

「當初多想個10秒，或許就不用付出無期徒刑代價」。這是他最深的感悟，一念間的決定，徹底扭轉人生的下半場，代價是用餘生去懺悔。他提到，自己因重罪、長刑期，累進處遇列為四級，原本家人要見他一面都很困難，直到他參加中監園藝、心靈課程，在教誨師輔導下讓他沉澱思考，也因積極上課獲得三節和家人面對面懇親的機會，包括母親、妹妹都來，自此重拾希望。

家人 殺人 無期徒刑

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