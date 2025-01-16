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寒冬送暖 台中全成基金會攜手企業團體辦30桌獨老圍爐

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
寒冬送暖，台中全成基金會攜手企業團體舉辦30桌獨老圍爐。全成基金會提供
寒冬送暖，台中全成基金會攜手企業團體舉辦30桌獨老圍爐。全成基金會提供

天氣冷颼颼，全成基金會連結社會企業團體及善心人士協助，辦理寒冬送暖、歲末圍爐，16日邀請烏日、大肚、龍井、沙鹿、清水、南屯及南區、東區獨居老人弱勢家庭與長期照顧需求者，齊聚南屯田心福德廟享用餐會美食，並帶回各界暖心物資歡慶年節。

「大家一起動起來！來個歡樂大滿貫！」現場在財神爺的帶領下，與會長者努力將五彩繽紛的大球傳遞到每人手中，將新年祝福牢牢地坎在紅柱上，祈福新的一年福氣、財氣滿滿滿。

有別於過往18年辦理的圍爐活動，全成基金會今年席開30桌，結合善心團體及個人，包含南屯田心福德廟、歐客佬國際、財團法人台中市萬和宮、台中郵局、通天宮、建昌土木包工業、瑩桂工藝社、大川皮件、新元利服裝行及善心人士，共同為獨老開放新年許願清單，包含保暖衣物、寢具用品、民生物資、隨喜等圍爐伴手禮。

全成基金會董事長聶玉美表示，有感今年冬季寒流一波波，擔心長者無力或捨不得為自己添購禦寒衣物，也希望贈送的物資切合獨老的需要，所以透過許願清單了解長者需要，能將祝賀的心意深達心坎裡。

已持續19年舉辦寒冬送暖、歲末圍爐活動的全成社會福利基金會，接受台中市社會局委託辦理獨居老人關懷訪視問安服務，每月由訪視志工到社區探視獨老居住安全。

基金會今天在南屯區田心福德廟席開30桌，還出動遊覽小巴士接送長者及弱勢家庭等近300人，前來一起提前圍爐，並在聶玉美及社會局副局長廖宗侯祝福下，一邊觀賞布袋戲演出，一邊開心享用美食及領取暖心物資，迎接春節到來。

廖宗侯致詞表示，感謝全成基金會幫忙邀請社區長輩前來圍爐共餐，這是個寒冷也溫馨的日子，社會局很感謝付出志工及鄰里鄉親們，大家一起照顧長輩，也祝福所有長輩蛇年身體健康、萬事如意。

社會局副局長廖宗侯(左一)與全成基金會董事長聶玉美(右一)等人一同獻上祝福。全成基金會提供
社會局副局長廖宗侯(左一)與全成基金會董事長聶玉美(右一)等人一同獻上祝福。全成基金會提供
現場在財神爺帶領下，與會長者努力將五彩繽紛的大球傳遞到每人手中。全成基金會提供
現場在財神爺帶領下，與會長者努力將五彩繽紛的大球傳遞到每人手中。全成基金會提供

弱勢家庭 志工 獨居老人

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