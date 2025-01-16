台中工業區車流常打結 拓寬道路需7億

台中工業區持續迎接新廠進駐，但也帶來更多人流與車潮，五權西路三段與工業區二十八路到三十七路路幅較窄，經常塞車與打結。立委廖偉翔與地方民代找相關單位會勘，中央與地方同意拓寬道路，經費高達7億。

中市府建設局局長陳大田指出，工業區外道路拓寬計劃總長度為1180公尺，路寬將由現行的8公尺拓寬至30公尺，工程費用為4億2200萬，用地費及地上補償物為2億8645萬，總經費估7億845萬。

陳大田表示，市府深知五權西路三段拓寬對於園區發展的必要性，一定會積極推動相關計畫。

市議員黃馨慧、楊大鋐、協和里里長陳靖益、寶山里里長廖振源、中市府建設局局長陳大田、台中工業區廠協楊坤南理事長、台中產業園區服務中心王志明主任等人也至現場會勘。

廖偉翔請台中市建設局向內政部國土署、經濟部等相關中央單位提報計劃，他會盡力協助爭取中央補助。

黃馨慧議員以俗語「血液若通，人就健康，道路若通，子孫興旺」，強調道路拓寬對西屯工業區的正面影響，呼籲中央全力支持地方建設，

台中工業區廠商協會理事長楊坤南反映業者心聲，希望政府機關能夠儘速完成道路拓寬，讓園區周邊的交通更流暢。

台中產業園區服務中心王志明主任表示，五權西路三段拓寬也讓園區受益，經濟部將協助無償提供土地使用，並協助爭取經費。

廖偉翔指出，他會全力協助向內政部國土署及經濟部爭取經費，並請市政府與中央單位持續協調，邀請相關單位進一步討論經費問題，協力確保計劃順利推動。