南投燈會25日點亮夜空 與LINE貓貓蟲咖波合作搞怪

南投燈會今年10周年，將於1月25日開幕，活動更為盛大，今年燈會與LINE貼圖IP「貓貓蟲咖波」合作，設置「貓貓蟲咖波」燈區，民眾還有機會抽中專屬紀念幣，主燈「拾來富貴」呼應金蛇年外，也首度以花車型式展出，要讓遊客耳目一新。

南投縣長許淑華今天主持南投燈會記者會，許淑華說，今年燈會自25日啟動，直到2月16日閉幕，時間長達22天，是各界最期待的新春活動，南投燈會以水、陸、空方式呈現，更與知名IP合作，從「卡娜赫拉的小動物」到去年的「馬來貘」與「爽爽貓」，成為南投燈會一大特色，創造百萬參觀人潮。

今年燈會攜手LINE貼圖IP「貓貓蟲咖波」，是台灣藝術家亞拉創造，是像貓又似蟲的藍色小怪物，擁有6隻腳，數量會視情況變化，又萌又可愛，相當受歡迎。

今年無人機秀，數量多達500台，將呈現「貓貓蟲咖波、南投燈會十周年」圖像，並同步施放煙火。燈會發行聯名紀念幣及多款限定紀念品，讓粉絲可以一次收藏。

燈會主燈「拾來富貴」象徵吉祥與繁榮，許淑華說，主燈採用迪士尼夜間花車遊行模式，由旋轉燈座搭配燈光效果和吐霧特效，首次結合舞蹈，配合燈會主題曲「YOU ARE THE ONE」同步演出。

燈會期間，安排各年齡層觀眾喜愛的演出，開幕日偶像歌手周湯豪搶先登場；26日是許富凱、陳隨意、李子森、杜忻恬等歌手；2月15日「最帥台客」李英宏、新生代男團-Ozone接力演出。

今年燈會設置11個主題燈區，和藝術家吳騏、蔡潔芯、曾韋翔攜手合作，創作「豐光獸」、「拾光獸」和「投光獸」，代表南投的山川及生態之美，透過回收物品製作燈飾「永續綠洲燈區」。

許淑華說，燈會白天夜晚都好玩，白天遊客可在燈區拍照賞玩，2公頃的彩繪花海以及小火車是取景好去處，今年也加入以紙箱為材質的地景裝置物，艾菲爾鐵塔、比薩斜塔等造型。

南投燈會去年拿下四項國際大獎，主燈「福氣龍來」獲美國謬思大獎、銀獎與倫敦設計大獎金獎，「歡迎光凝」主題燈區獲得美國泰坦地產大獎與倫敦設計大獎白金獎。