寒冬送暖！赤腳善人賴士田贈善款到彰化家扶

彰化縣花壇鄉八德堂堂主「赤腳善人」賴士田，今天專程帶領八德堂眾師兄姐，到彰化家扶中心捐出23萬元善款，讓家扶受助家庭感受到社會的溫暖，過一個幸福快樂的好年。

79歲的賴士田是個有趣的人物，打從結婚後，至今40多年來，他不分寒暑，都頂著光頭、打赤腳，他說：「這樣子心無掛礙，輕鬆就好。」打赤腳也成了他的標記，因為他的樂善好施，他「赤腳善人」的美譽不脛而走。

賴士田自己日子過得清苦，做起善事特別慷慨大方，將賣鞋及誦經所得全數捐出，行善20多年來，估計連同善款與濟助物資，已逾6000萬元，他尤其喜歡贈送圖書，累計已捐送超過300萬元，2萬冊。

又逢歲末年終，賴士田行善的足跡不停歇，今天率領眾師兄姐到彰化家扶，捐出將23萬元善款，更準備了祝福紅包以及充滿祝福的話語，一一贈送給家扶這群學齡前的孩子們。不過，今天因為天氣寒冷，他未赤腳而穿涼鞋。

賴士田表示，每個人都有能力幫助別人，看到孩子們天真又燦爛的笑容，就是他最大的回報，更是最大的動力。希望大家都能盡一份心力，讓社會更溫暖。

家扶兒收紛紛並向賴士田道謝。其中來自鹿港鎮4歲的小青，父母共育有四名子女，父親因發生車禍導致左腿粉碎性骨折，需定期復健治療，母親因需協助父親及照顧年幼的妹妹們，無法外出工作，家庭經濟收入主要為政府及社會福利單位補助，生活實為辛苦，感謝赤腳善人年前捐款，助一家人過好年。

另外來自鹿港鎮今年5歲的小欣，家中有7個兄弟姊妹，家裡開銷十分龐大，在年前感謝赤腳善人的公益行動，帶來了大大的溫暖。