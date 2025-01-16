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「花在彰化」新春登場 以花為筆描繪城市故事

中央社／ 彰化16日電

彰縣府今天上午在彰化縣警察局中庭舉辦「花在彰化」宣傳記者會；縣長王惠美指出，活動以「花繪城事」為活動主題，以花為筆描繪彰化城市故事，也邀國際團隊來台演出。

彰化縣政府上午在縣警局中庭，舉辦「2025花在彰化－花繪城事」宣傳記者會，出席的人有王惠美、農業部農糧署中區副分署長鍾孟佳等人。

王惠美致詞時說，「花在彰化」活動1月29日至2月12日在溪州公園登場，開放民眾免費入場，今年活動有2大主題，其中之一為「花繪城事」，以花為筆，描繪彰化的城市故事；另一亮點則是假日嘉年華，國際團隊在假日演出，另有特色市集，邀請全國民眾新春期間來彰化賞花漫遊、尋寶、吃美食。

縣府指出，花繪城事主題館的主展館「時嶼」，融合花卉藝術及永續發展理念，運用社頭織襪、廢棄葡萄藤，打造出兼具美學、環保意識的裝置藝術，另在展館設「花海希望」互動展區，採用動態投影技術，相當新鮮有趣。

至於主題館內另一個小展館「植空間」，安排3個檔期不同花藝作品展，歡迎民眾欣賞不同花卉風貌；另有提供親子食農教育手作課程、組合盆栽與綠生活市集，療癒身心靈。

縣府表示，在假日主題嘉年華方面，從1月29日至2月9日，安排野餐嘉年華、親子嘉年華及寵物嘉年華等不同主題嘉年華活動，園區內還舉辦數位集章闖關活動，完成就有機會抽中驚喜好禮，歡迎民眾春節期間來彰化走春。

王惠美 親子

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