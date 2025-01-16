不怕塞、好停車 彰化警方規畫春節9天連假交通疏導

春節連續假期自1月25日至2月2日為期9天，彰化縣警察局規畫相關交通疏導管制及改道措施，呼籲用路人配合。

一，國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統1月29、30、31日(初一、二、三)5時至12時封閉南下匝道，另1月31及2月1、2日(初三、四、五)12時至24時封閉北上匝道，請民眾在此時段內利用其他交流道上高速公路，相關替代道路規劃如下：

(一)台76線欲轉國道1號南下的民眾，可由埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→左轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道。

(二)台76線欲轉國道1號北上，可由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→國道1號彰化交流道，或由台76線員林交流道→台1線→國道1號彰化交流道。

二、配合匝道儀控管制，彰化交流道、員林交流道匯入國道1號綠燈秒數減少，可能造成較長時間等待上國道1號，提醒駕駛人可提前改道，行駛線東路至和美交流道上國道3號，或由台76線、縣144線員林大排改道行駛台61線西濱快速道路。

三、1月31日及2月1日(初三、初四)13時至18時，高速公路局實施北上匝道高乘載管制，包含彰化縣國道1號北斗、員林、彰化交流道及國道3號快官系統交流道、和美交流道等，限3人以上及特種車輛才可上國道。

四、連續假期經常壅塞的路段，員林市台76線員林匝道與中山路口（功垂橋）、台76線林厝交流道與山腳路口，台19線福興路段等，警方均有規劃警力疏導，詳細資訊(https://changhuatc.chtraffic.gov.tw/changhuatc/real-time-traffic)。

五、為避開國道車流，可預期選擇行駛台61線，遇台61線上壅塞回堵時，可改下匝道行駛台17線。

六、連假期間熱門景點交通狀況提醒：

(一)鹿港古蹟區（天后宮、龍山寺）周邊道路管制車輛進入，鹿港鎮公所共規劃15處停車場，共車格1827位，可利用「鹿港鎮區停車導引資訊系統」，停至停車場後，再轉騎乘MOOVO公共自行車遊玩。

(二)2025花在彰化-溪州公園及田尾公路花園，溪州公園停車場規劃在溪州鄉中央路台糖停車場。

(三)「彰化月影燈季」活動在八卦山大佛風景區舉行，可利用山下的中山路利和停車場、旭光路華陽停車場、南郭路縣府停車場等，也可步行或轉騎乘MOOVO公共自行車至活動會場。

(四)芳苑濕地海空步道為新興熱門景點，也請查詢警方相關交通訊息，包括縣警局及分局網站、社群網站(Facebook)，也可手機下載（彰警online）APP或掃描警察局QR-CODE，獲得更多交通資訊。