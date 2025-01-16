快訊

回台必訪夜市！黃仁勳今晚逛逢甲夜市 18:00現身這間店

何時見黃仁勳？台積電魏哲家今晚行程曝光出現在這

草屯鎮長補選 簡賜勝陣營告民進黨3人加重誹謗

中央社／ 南投16日電

國民黨草屯鎮長補選候選人簡賜勝陣營，今天控告民進黨南投縣黨部發言人陳紀衡等3人涉犯加重誹謗罪，誣指簡賜勝利用特權牟利。陳紀衡說，所說是客觀事實，相信檢調自會調查。

民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴、縣黨部發言人陳紀衡昨天至南投地方檢察署，告發簡賜勝涉犯貪污治罪條例對於主管或監督之事務圖利罪、財產來源不明罪，指簡賜勝任公職10年財產增新台幣上億元，強力爭取九九峰遊憩園區，工程標案卻由兒子是總經理的總福營造有限公司承攬。

簡賜勝兒子簡逢佑今天與委任律師羅閎逸到南投地方檢察署遞狀，控告陳玉鈴、陳紀衡及民進黨中央黨部發言人吳崢等3人加重誹謗罪。

羅閎逸透過新聞稿指出，陳玉鈴等人捏造不實訊息，誣指簡賜勝以縣議員特權，撈取利潤近億元，並到地檢署按鈴提告，這種選舉歪風應予以遏止。

羅閎逸說，選舉應以公開公正途逕競爭，不可用抹黑手法，讓選民對候選人有不當聯想，導致投票時做出不正確判斷，影響選舉結果，被告行為已是意圖使人不當選。

陳紀衡表示，今天簡賜勝陣營陪同律師遞狀就是總福營造總經理，連提告時都不知避嫌，簡賜勝在公開場合炫耀總福營造得獎並說「我很會經營吧」，代表他在總福營造有實質掌控力。

陳紀衡說，總福營造在簡賜勝擔任議員期間，得標諸多縣府工程，這是客觀事實，沒有加油添醋或誹謗，相信檢調自會調查。

南投縣 簡賜勝 陳紀衡

延伸閱讀

草屯鎮長補選司法戰 簡賜勝再告蔡銘軒發言人加重誹謗

草屯鎮長補選／被告發當議員10年財產增上億 簡賜勝競總：無的放矢

草屯鎮長補選 民進黨再控藍營候選人財產來源不明罪

破釜沉舟！為南投草屯鎮長補選 國民黨簡賜勝請辭議員生效

相關新聞

台中工業區車流常打結 拓寬道路需7億

台中工業區持續迎接新廠進駐，但也帶來更多人流與車潮，五權西路三段與工業區二十八路到三十七路路幅較窄，經常塞車與打結。立委...

南投燈會25日點亮夜空 與LINE貓貓蟲咖波合作搞怪

南投燈會今年10周年，將於1月25日開幕，活動更為盛大，今年燈會與LINE貼圖IP「貓貓蟲咖波」合作，設置「貓貓蟲咖波」...

寒冬送暖！赤腳善人賴士田贈善款到彰化家扶

彰化縣花壇鄉八德堂堂主「赤腳善人」賴士田，今天專程帶領八德堂眾師兄姐，到彰化家扶中心捐出23萬元善款，讓家扶受助家庭感受...

不怕塞、好停車 彰化警方規畫春節9天連假交通疏導

春節連續假期自1月25日至2月2日為期9天，彰化縣警察局規畫相關交通疏導管制及改道措施，呼籲用路人配合。

白天看花晚間賞燈 「2025花在彰化」春節走春首選

春節走春何處去？彰化縣長王惠美推薦大年初一到十五日每天早上9點到晚上6點，在彰化縣溪州公園的「2025花在彰化－花繪城事...

百人點鈔！彰化市3萬長者今領6千大紅包 共發放1.8億

錢來了！彰化市70歲以上的3萬0482位長者，從今天起，每人可領取6千元敬老禮金，合計發放1億8289萬餘元，號稱全台最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。