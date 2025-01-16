白天看花晚間賞燈 「2025花在彰化」春節走春首選

春節走春何處去？彰化縣長王惠美推薦大年初一到十五日每天早上9點到晚上6點，在彰化縣溪州公園的「2025花在彰化－花繪城事」活動，絕對是首選，白天看完花，晚間再到八卦山欣賞「彰化月影燈季」，全免費入場，歡迎全國遊客來彰化看花、賞燈、吃美食。

彰化縣政府今天上午在縣警局中庭為「2025花在彰化－花繪城事」活動宣傳，縣長王惠美說，今年有兩大亮點，一是以「花繪城事」為活動主題，以花為筆，描繪彰化的城市故事，讓美麗盡情綻放，享受絢麗的花卉盛宴，二是假日活動嘉年華，包括有六大假日主題嘉年華、四大國際團隊演出及特色市集活動。

兩大展館各有特色，主展館「時嶼」融合花卉藝術，運用社頭織襪、廢棄的葡萄藤，打造出兼具美學、環保意識的裝置藝術，還有一個夢幻打卡熱點「花海希望」互動展區，是時下熱門的動態投影技術。在小展館「植空間」有三個花藝作品展，可欣賞不同的花卉風貌，還提供適合親子的食農教育手作課程、組合盆栽與綠生活市集，現場還可以填問卷送鮮花。

王縣長表示，六大假日主題嘉年華，從大年初一（1月29日）野餐嘉年華、初二東方嘉年華（1月30日）、初三（1月31日）親子嘉年華、初四（2月1日）搖滾嘉年華、初五（2月2日）書市嘉年華、十二（2月9日）寵物嘉年華，還有假日限定市集，比如初一胖卡美食、初二傳統小吃市集到大年十二的寵物市集。

初一登場的野餐日活動即日起開放報名，參加者可獲得超值野餐墊及餐具組，還有數位集章闖關抽獎活動，另外，也有四大國際團隊，分別來自馬來西亞、非洲、南美洲和菲律賓現場演出。

王縣長指出，春節期間彰化縣南花北燈，還可串聯八卦山大佛，扇形車庫、鹿港老街、田尾公路花園、台灣優格餅乾學院等5個「台灣觀光100亮點」，再加上「員林燈會」、「白色海豚屋」總共8個景點，只要在現場參加集章活動，使用LINE掃描指定QRcode，完成兩個章即獲得1次抽獎資格，最高累計4次抽獎機會，完成5個章還能兌換限量紀念品。

農糧署中區副分署長鍾孟佳表示，花在彰化今年邁入第19年，入園人次成長到百萬，是全國鄉親過年走春旅遊的首選；溪州鄉長江淑芬表示，溪州羊肉爐及芭樂很有名，歡迎大家來彰化溪州走走，把錢花在彰化。

「2025花在彰化－花繪城事」活動的夢幻打卡熱點「花海希望」互動展區。圖／縣府提供

彰化縣政府今天在縣警局中庭為「2025花在彰化－花繪城事」活動宣傳。記者劉明岩／攝影

「2025花在彰化－花繪城事」活動的夢幻花海。圖／縣府提供