百人點鈔！彰化市3萬長者今領6千大紅包 共發放1.8億
錢來了！彰化市70歲以上的3萬0482位長者，從今天起，每人可領取6千元敬老禮金，合計發放1億8289萬餘元，號稱全台最大的紅包。
彰化公所已連續28年的春節前夕，都會發放給年滿70歲以上長者「春節敬老禮金」大紅包，今年和去年相較，人數多出1409人、發放金額增加845萬4千元，其中74.87%選擇轉帳，今天（16日）前可撥入帳戶，25.13%領現金，今天在各里辦公處或指定地點同步領取。
現金領取金額近4600萬元，為因應點鈔的「大工程」，今天一上班，全市73里的里幹事、志工與市公所員工共1百多人，群集在介壽藝文生活館點鈔，並將現金逐一分裝進紅包袋之後，再分別由專人將禮金送至各里辦公處或指定的地點發放，由於現金「滿街跑」，警方特別加派警力護鈔 ，同步加強市內的不定點巡邏。
彰化市長林世賢分別到數個定點， 將禮金紅包親手交給長者們，並向長者們提早拜年，也祝福大家身體健康。
彰化市公所是自1997年、前市長葉滿盈任內起，開始發放70歲以上長者每人5千元的春節敬老禮金，2010年至2012年調增為每人發放6千元，卻有1年到5千元，引起長者抗議，隔年又恢復到6千元至今，累計28年來，共發放約30億元。
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