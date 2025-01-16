助就業青年提升競爭力 中市職能提升獎勵金最高8千

中市府開辦獎勵青年就業計畫，除原有「青年就業獎勵金」最高新台幣3萬8000元，今天更宣布加碼「職能提升獎勵金」，青年經推介就業後再參加在職訓練課程，可申領最高8000元獎勵。

台中市政府勞工局長林淑媛表示，為鼓勵設籍台中市29歲以下待業青年儘速投入職場，只要經全市就業服務站推介就業滿1個月、3個月、6個月，即可階段式申請5000元、8000元及1萬2000元青年就業獎勵金。

林淑媛指出，如為低收入戶、中低收入戶或負擔學貸青年，另再加碼發給弱勢青年獎勵金，最高可獲得3萬8000元，今年也不限制必須在特定行業別就業，以提供青年更多就業選擇，並積極協助全市各行業都能儘速補實人才。

考量產業生態瞬息萬變，為鼓勵青年利用工作之餘加強進修提升職場競爭力，林淑媛說，今年特別增加「職能提升獎勵金」項目，只要參加獎勵青年就業計畫並於推介就業加保日起1年內，自行參加政府機關辦理的在職訓練課程、台中市勞工大學等課程逾15小時以上並結訓，將可依結訓時數發給最高8000元獎勵金，讓青年朋友在精進自我知識、技術之外，還能充實自己荷包。

台中市就業服務處說明，市府獎勵青年就業計畫在去年已協助超過440名青年上工，全市設置27處就業服務據點均可提供青年完善就業服務，歡迎有意求職青年朋友，踴躍洽詢各就業服務站或服務台。