快訊

黃仁勳到了！下午1時降落台中機場 粉絲驚喜包圍合照

台積電法說、黃仁勳來台 台股勁揚510點收23,025點、台積電漲40元

蘋果2025年都有驚喜！20多款新品搶先看 這台iPhone、AirTag 2超期待

助就業青年提升競爭力 中市職能提升獎勵金最高8千

中央社／ 台中16日電

中市府開辦獎勵青年就業計畫，除原有「青年就業獎勵金」最高新台幣3萬8000元，今天更宣布加碼「職能提升獎勵金」，青年經推介就業後再參加在職訓練課程，可申領最高8000元獎勵。

台中市政府勞工局長林淑媛表示，為鼓勵設籍台中市29歲以下待業青年儘速投入職場，只要經全市就業服務站推介就業滿1個月、3個月、6個月，即可階段式申請5000元、8000元及1萬2000元青年就業獎勵金。

林淑媛指出，如為低收入戶、中低收入戶或負擔學貸青年，另再加碼發給弱勢青年獎勵金，最高可獲得3萬8000元，今年也不限制必須在特定行業別就業，以提供青年更多就業選擇，並積極協助全市各行業都能儘速補實人才。

考量產業生態瞬息萬變，為鼓勵青年利用工作之餘加強進修提升職場競爭力，林淑媛說，今年特別增加「職能提升獎勵金」項目，只要參加獎勵青年就業計畫並於推介就業加保日起1年內，自行參加政府機關辦理的在職訓練課程、台中市勞工大學等課程逾15小時以上並結訓，將可依結訓時數發給最高8000元獎勵金，讓青年朋友在精進自我知識、技術之外，還能充實自己荷包。

台中市就業服務處說明，市府獎勵青年就業計畫在去年已協助超過440名青年上工，全市設置27處就業服務據點均可提供青年完善就業服務，歡迎有意求職青年朋友，踴躍洽詢各就業服務站或服務台。

台中市 朋友 青年

延伸閱讀

中市公車春節連假不打烊 除夕到年初五調整班次

囤房稅2.0新制上路 中市地稅局教「多屋族」妙招節房屋稅

將台語融入日常領獎勵金 雲林縣今年計畫推動2240戶台語家庭

苗栗頒發「鮭魚回流」獎勵金 牛家4兄妹表現「超牛」

相關新聞

百人點鈔！彰化市3萬長者今領6千大紅包 共發放1.8億

錢來了！彰化市70歲以上的3萬0482位長者，從今天起，每人可領取6千元敬老禮金，合計發放1億8289萬餘元，號稱全台最...

蚊子天橋…彰化市南郭人行天橋使用率低 確定要拆了

在「人本交通」潮流下，很多縣市檢討人行天橋的存廢，彰化縣既有25座人行天橋，其中彰化市南郭國小前中興路南郭人行陸橋訂本月...

台中榮總院長交接 新院長傅雲慶：台中榮總已不是停泊在台中港

台中榮總上午舉行院長交接，原任的陳適安因屆齡退休，新任院長由原本的副院長傅雲慶接任。傅雲慶說，醫院就像一艘大船，台中榮總...

江啟臣到東勢市場送春聯 支持者在直播喊「江市長」

下屆台中市長選舉開始加溫，國民黨和民進黨都有傳出可能人選，都已積極在地方勤走基層，其中國民黨立法院副院長江啟臣今天早上到...

草屯鎮長補選／簡賜勝斥綠營誣陷 反告加重誹謗

南投縣草屯鎮長補選白熱化，民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴昨到南投地檢署告發國民黨候選人簡賜勝，擔任縣議員10年期間，財產增加...

廣角鏡／台中新社梅花盛開

台中市新社區福興里梅花森林和梅花隧道是知名賞梅景點，強烈冷氣團來襲，花況大爆發，預計可延續到春節。百年前，日本人持木壯造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。