蚊子天橋…彰化市南郭人行天橋使用率低 確定要拆了

在「人本交通」潮流下，很多縣市檢討人行天橋的存廢，彰化縣既有25座人行天橋，其中彰化市南郭國小前中興路南郭人行陸橋訂本月18日執行拆除，至於被檢討的彰化市中山國小前、永靖鄉永靖國小前人行天橋，則因校方及地方要求保留而倖免。

彰化縣政府工務處指出，國內的人行天橋早年幾乎都是為了維護學童通行安全而興建，近年來，因為「人本交通」潮流下，行人應該在道路上有友善而安全的通行空間，而不是將行人趕上人行陸橋，加上有的陸橋年久失修，有的使用率偏低，或者對長者不友善、治安疑慮等，紛紛檢討存廢，並有許多人行陸橋已經拆除。

彰化市南郭國小前中興路南郭人行陸橋，是在前縣長阮剛猛時興建，至今廿多年，因相距不到廿公尺即設有號誌的斑馬線，加上中興路寬度才約廿公尺，很多學生、民眾不走人行陸橋，幾乎成了「蚊子」陸橋，地方早有拆除的建議，直到南郭國小活動中心正在改建，順勢決定拆除陸橋。

彰化縣目前有25座人行陸橋，已多年未再新建人行陸橋，在檢討存廢時，除了南郭國小前的人行陸橋外，彰化市中山國小前中山路行人陸橋及永靖鄉永靖國小前中山路人行陸橋，都有是否拆除的討論聲音。

其中，彰化市中山國小前中山路行人陸橋，因縣府正辦理人本交通改善工程時，曾建議拆除，但校方仍然認為對學童通行的安全需求，才獲得保留；永靖鄉永靖國小前中山路人行陸橋則因地方除基於感情記憶外，也認為仍有保留必要，鄉公所仍維持橋體，路面則加大行人空間因應。

縣府工務處表示，在拆除南郭人行陸橋外，彰化縣其餘人行陸橋暫無拆除計畫，不過，縣府每兩年會定期檢測天橋的結構安全，並要求鄉鎮市公所做好維護。