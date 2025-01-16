台中榮總院長交接 新院長傅雲慶：台中榮總已不是停泊在台中港

台中榮總上午舉行院長交接，原任的陳適安因屆齡退休，新任院長由原本的副院長傅雲慶接任。傅雲慶說，醫院就像一艘大船，台中榮總這艘船現在已經不是停在台中港，而是已經航向大海；未來還會遭遇很多風跟雨，但台中榮總有最優秀的人才，大家攜手同心，一定可以實現陳適安所留下來的願景。

交接典禮由退輔會副主委傅正誠監交，舉辦典禮的中榮研究大樓會場擠滿了醫護人員，許多人沒有位子坐，還站在兩側，不時為前後任院長的致詞爆出熱烈掌聲。

傅雲慶用自己的姓開了個玩笑，他說，姓傅的都比較吃虧，因為醫院現在已經有3個副院長，很多同仁就很困擾，往後要怎麼稱呼他，因為若是叫傅院長可能會有4個人轉頭，所以希望大家未來稱呼他「雲慶院長」比較親切，或者是叫他「院長」就可以了，現場引起一陣笑聲。

傅雲慶說，醫院就像一艘大船，（陳適安）院長就像舵手，他帶出帶領大家走出台中，航向世界，目標就是要建立一個國際一流的醫院。這4年來要謝謝陳院長在軟硬體奠定堅實的基礎，而且已經為中榮規畫出美好的藍圖和願景。包括正在興建的第三醫療大樓、質子中心，緊接著還要規畫科技大樓跟醫護宿舍。但凡此種種，靠院長一個人是不可能的，有賴大家一起努力。

傅正誠致詞時，肯定陳適安任內的努力，使得台中榮總獲選進入2025年全球百大最佳智慧醫院，排名第99名，這也是台灣首次有醫院進入全球百大智慧醫院行列。他也代表退輔會頒發一等榮光獎章給陳適安，表彰陳適安的貢獻。

陳適安說，很榮幸4年前來到台中榮總和大家一起共事，這4年比他先前34年6個月獲得的更多，在他的人生生涯中是一段非常美好，而且不可抹滅的記憶。他覺得，非常的高興，也覺得非常的輕鬆來參加交接典禮，能將職務交給眾望所歸的傅雲慶接任，是他中心非常高興的一件事。