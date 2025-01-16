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台中新社福興白梅盛開 冷氣團助攻浪漫花雪迎新春

中央社／ 台中16日電

台中新社區福興里種植400多棵梅樹，「梅花森林」、「梅花隧道」已花開7成，朵朵梅花隨風飄落，宛如浪漫白雪，因冷氣團來襲，預計花況將大爆發，花期持續到農曆春節。

台中市新社區是著名賞梅勝地，1919年日本人持木壯造及東勢士紳廖阿霖與廖坤樣叔姪，從台中東勢山城等地，帶著約百戶移民至現今新社區福興里（舊名麻竹坑），共同攜手開墾，除打造一座逾300甲可種水稻及林業農場，更將部份良田移作建校，推動偏鄉教育。

福興里長劉春財告訴媒體表示，早期麻竹坑不亞於九份老街，街上有米行、藥局、冰果室、小吃部及郵局等，非常熱鬧，至今還可見到保留的日治時代建築；隨著時代演變，繁華不再，如今成為種植高經濟作物區域，當地出產的枇杷、甜柿、葡萄在市面上獲得良好評價。

劉春財說，每年1月，此地成為著名賞梅朝聖景點，目前種植有400多棵梅樹，樹齡超過50年，早期盛產梅子並外銷日本，梅花盛開時，宛如下起白色梅花雪，吸引許多遊客拍照打卡。

福興社區發展協會理事長彭文欽指出，梅花季節後就是桃接李花盛開時節，桃接李整個花期將會持續到農曆年節元宵左右，而當地盛產的枇杷與巨峰葡萄，無論甜度還是口感，都經過饕客認證為頂級佳品；此外，這片梅林所產醃漬梅子，更是風味獨特、回味無窮。

日本 梅花

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