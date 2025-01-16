江啟臣到東勢市場送春聯 支持者在直播喊「江市長」

下屆台中市長選舉開始加溫，國民黨和民進黨都有傳出可能人選，都已積極在地方勤走基層，其中國民黨立法院副院長江啟臣今天早上到東勢市場發春聯，支持者興奮與他合照，也有支持者在直播上喊「江市長」。

目前傳出可能參選下屆台中市長包括國民黨立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔，民進黨為台中立委蔡其昌與何欣純，4人都積極走訪台中各地，爭取建設，聽取民意增加曝光度，蔡其昌更因去年世界12強棒球錦標賽台灣隊奪冠，身兼中華職棒大聯盟會長的蔡其昌聲勢大漲，最近在南部和北部簽名「臺灣尚勇」春聯，受到熱情歡迎。

江啟臣是藍營被看好的台中市長參選人之一，他今天早上到東勢市場發春聯，逐戶、逐店面也逐一送給攤商，有支持者拿到春聯後很高興要與江啟臣合照，他來者不拒，展現親民形象。