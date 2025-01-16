病蟲害減收成 彰化牛番茄批價漲200倍

氣候變遷造成彰化哈密瓜、牛番茄病蟲害災損嚴重，年前收成平均不到五成，產地收購價上漲，牛番茄批發價飆漲200倍，超商通路契約雖平抑價格，但零售300公克90元至109元，家庭主婦表示，難下手只好減量。

另外，全台哈密瓜種植面積約1760公頃，彰化縣約80公頃，春節應是送禮旺季，但瓜農苦哈哈。冠軍果農詹閔帆說，去年10月入秋天氣炎熱，病蟲害加劇，即使有網室，銀蝨和薊馬仍隨風鑽過細網入侵，哈密瓜植株感染，他拔除病株重種，有溫室重種4次，還是救不回。

田尾鄉瓜農邱俊誠說，天氣也來作亂，11月後日夜溫差常達攝氏10度，進入果實膨脹期的哈密瓜最脆弱，受不了忽冷忽熱，收成率不到五成，有些還低於三成。

彰化縣收成最好的瓜農採收500顆賣200多萬元，絕大多數血本無歸；產地批發價每台斤100元雖漲到150至180元，但瓜農估算成本，10年來首次血本無歸，哈密瓜主要產區僅屏東較好。

牛番茄去年至今冬季氣候災害受損，溫網室被薊馬與銀蝨入侵，平均採收率低於五成，有些番茄園全軍覆沒，產地盤商到處搶購，批發價從去年初每台斤6元上漲到近千元，有機無毒特級品每台斤破千元。

連鎖超商與番茄農訂契約供應，300公克從去年初48元到現在90元至109元，為維持供貨穩定，沒紅透就採收上架。

永靖鄉劉姓農民表示，去年10月起雲嘉傳出災損，彰化果農還前去觀摩，不料病蟲害太強大，收成平均三成，僅極少數幸運種活，4分地牛蕃茄賣20多萬元可開心過年。