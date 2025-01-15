擋視線易釀禍！台中霧峰地標拆了 增設行穿道+庇護島

台中市霧峰區921地震教育園區入口意象矗立在台3線中正路、乾溪路口，為當地著名地標，但因影響行車視線，曾發生車禍，地方憂易釀禍，經反映後，霧峰區公所順應民意拆除，改設行人穿越道及庇護島改善。

民政局長吳世瑋今率霧峰區長張慶庸、市府團隊視察完工成果，並感謝公所及科博館迅速取得共識，隨即啟動改善作業，提供用路人更安全、舒適的通行環境。

吳世瑋說，這個路口去年11月曾發生車禍，後經民眾陳情，相關單位會勘發現，確實有交通安全隱患，加上入口意象老舊，經與科博館協調後取得共識後，去年底拆除，並畫設行人穿越道與增設庇護島、道路標線及防撞桿等設施，解決地方交通問題。