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擋視線易釀禍！台中霧峰地標拆了 增設行穿道+庇護島

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市霧峰區公所拆除921地震教育園區入口意象，並設行穿道及庇護島。圖／台中市政府提供
台中市霧峰區公所拆除921地震教育園區入口意象，並設行穿道及庇護島。圖／台中市政府提供

台中市霧峰區921地震教育園區入口意象矗立在台3線中正路、乾溪路口，為當地著名地標，但因影響行車視線，曾發生車禍，地方憂易釀禍，經反映後，霧峰區公所順應民意拆除，改設行人穿越道及庇護島改善。

民政局長吳世瑋今率霧峰區長張慶庸、市府團隊視察完工成果，並感謝公所及科博館迅速取得共識，隨即啟動改善作業，提供用路人更安全、舒適的通行環境。

吳世瑋說，這個路口去年11月曾發生車禍，後經民眾陳情，相關單位會勘發現，確實有交通安全隱患，加上入口意象老舊，經與科博館協調後取得共識後，去年底拆除，並畫設行人穿越道與增設庇護島、道路標線及防撞桿等設施，解決地方交通問題。

張慶庸說明，這次的改善工程，拆除老舊入口意象，清除視覺障礙物，提升行車視距，並在現有槽化島上留設3公尺缺口畫設行人穿越道及庇護島，保障行人穿越安全，也可避免車輛行駛未注意而產生碰撞，守護市民行的安全。

台中霧峰921地震教育園區入口意象擋行車視線，地方屢次反映易釀禍。圖／台中市政府提供
台中霧峰921地震教育園區入口意象擋行車視線，地方屢次反映易釀禍。圖／台中市政府提供
台中市霧峰區公所拆除921地震教育園區入口意象，並設行穿道及庇護島。圖／台中市政府提供
台中市霧峰區公所拆除921地震教育園區入口意象，並設行穿道及庇護島。圖／台中市政府提供

台中市 行人 車禍

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