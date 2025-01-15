聽新聞
0:00 / 0:00
擋視線易釀禍！台中霧峰地標拆了 增設行穿道+庇護島
台中市霧峰區921地震教育園區入口意象矗立在台3線中正路、乾溪路口，為當地著名地標，但因影響行車視線，曾發生車禍，地方憂易釀禍，經反映後，霧峰區公所順應民意拆除，改設行人穿越道及庇護島改善。
民政局長吳世瑋今率霧峰區長張慶庸、市府團隊視察完工成果，並感謝公所及科博館迅速取得共識，隨即啟動改善作業，提供用路人更安全、舒適的通行環境。
吳世瑋說，這個路口去年11月曾發生車禍，後經民眾陳情，相關單位會勘發現，確實有交通安全隱患，加上入口意象老舊，經與科博館協調後取得共識後，去年底拆除，並畫設行人穿越道與增設庇護島、道路標線及防撞桿等設施，解決地方交通問題。
張慶庸說明，這次的改善工程，拆除老舊入口意象，清除視覺障礙物，提升行車視距，並在現有槽化島上留設3公尺缺口畫設行人穿越道及庇護島，保障行人穿越安全，也可避免車輛行駛未注意而產生碰撞，守護市民行的安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言