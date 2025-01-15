驚人！南投中寮玄義宮安斗燈一盞1080萬元 2人擲筊競逐都摃龜

安斗燈（植福禮斗）是道教特有科儀，與安太歲、點光明燈等類似。南投中寮台灣道教總廟玄義宮提供安斗燈服務，攴天道姥天尊座前斗燈一盞1080萬元，價格不斐，宮方表示，只有1盞，需求筊競逐，已有2人來擲筊，但均未取得資格。

台灣道教總廟玄義宮近期在臉書粉絲專頁公告，將於2月10日至12日在大殿舉辦乙巳年正月法會，而宮內也提供制解、掩運、安太歲、補財庫（受生債）、安斗燈（植福禮斗）、光明燈系列等安奉登記服務，而依項目不同，價格各異。

其中，安斗燈（植福禮斗），對多數人來說較為陌生，宮方也發文說明，禮斗俗稱「拜斗」「安斗」也稱「安斗燈」，而禮斗是祈求「元辰光彩」得以智慧明朗，「魂魄煥發」得以身康體健，讓自己在新的一年得以順遂無礙。

而安斗燈與光明燈一樣，不同位置有不同價格，然在宮方今年安斗燈登記項目，以攴天道姥斗1080萬元，價格最高，但也備註，僅一斗，以擲筊數最高者，才得以安斗，其次為五斗星君斗12萬元、玹璣斗系列3.6萬元，還有小斗2000元。

據了解，也真的有信眾擲筊競逐，宮方表示，1080萬元的攴天道姥斗位在大殿正中央、攴天道姥天尊座前，而上周有1名來自新加坡的信眾及1名住南投在地信眾，但因2人求筊都僅擲出1個聖筊，未取得資格，而擲筊改安其他的斗燈。