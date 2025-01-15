快訊

行程保密到家…輝達CEO黃仁勳去哪了？ 陸媒揭動向

冷氣團發威再凍2天「低溫探8度」 年前大掃除最佳時機曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

驚人！南投中寮玄義宮安斗燈一盞1080萬元 2人擲筊競逐都摃龜

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投中寮台灣道教總廟玄義宮攴天道姥天尊座前斗燈一盞1080萬元，宮方表示，已有2人來擲筊競逐，但均未取得資格。圖／民眾提供
南投中寮台灣道教總廟玄義宮攴天道姥天尊座前斗燈一盞1080萬元，宮方表示，已有2人來擲筊競逐，但均未取得資格。圖／民眾提供

安斗燈（植福禮斗）是道教特有科儀，與安太歲、點光明燈等類似。南投中寮台灣道教總廟玄義宮提供安斗燈服務，攴天道姥天尊座前斗燈一盞1080萬元，價格不斐，宮方表示，只有1盞，需求筊競逐，已有2人來擲筊，但均未取得資格。

台灣道教總廟玄義宮近期在臉書粉絲專頁公告，將於2月10日至12日在大殿舉辦乙巳年正月法會，而宮內也提供制解、掩運、安太歲、補財庫（受生債）、安斗燈（植福禮斗）、光明燈系列等安奉登記服務，而依項目不同，價格各異。

其中，安斗燈（植福禮斗），對多數人來說較為陌生，宮方也發文說明，禮斗俗稱「拜斗」「安斗」也稱「安斗燈」，而禮斗是祈求「元辰光彩」得以智慧明朗，「魂魄煥發」得以身康體健，讓自己在新的一年得以順遂無礙。

而安斗燈與光明燈一樣，不同位置有不同價格，然在宮方今年安斗燈登記項目，以攴天道姥斗1080萬元，價格最高，但也備註，僅一斗，以擲筊數最高者，才得以安斗，其次為五斗星君斗12萬元、玹璣斗系列3.6萬元，還有小斗2000元。

據了解，也真的有信眾擲筊競逐，宮方表示，1080萬元的攴天道姥斗位在大殿正中央、攴天道姥天尊座前，而上周有1名來自新加坡的信眾及1名住南投在地信眾，但因2人求筊都僅擲出1個聖筊，未取得資格，而擲筊改安其他的斗燈。

南投 安太歲 新加坡

延伸閱讀

台南善化慶安宮新春歲錢福袋曝光 媽祖「親選」三角形

拱天宮擲筊進香日程 「粉紅超跑」5月2日出發

信眾搶點逾16萬元天宮財神首燈要擲筊決定 嘉市文財殿點燈搶破頭

生肖屬蛇過春節 靈鷲山免費領法財一桶金

相關新聞

擋視線易釀禍！台中霧峰地標拆了 增設行穿道+庇護島

台中市霧峰區921地震教育園區入口意象矗立在台3線中正路、乾溪路口，為當地著名地標，但因影響行車視線，曾發生車禍，地方憂...

驚人！南投中寮玄義宮安斗燈一盞1080萬元 2人擲筊競逐都摃龜

安斗燈（植福禮斗）是道教特有科儀，與安太歲、點光明燈等類似。南投中寮台灣道教總廟玄義宮提供安斗燈服務，攴天道姥天尊座前斗...

盧秀燕邀黃仁勳逛夜市？ 中市府：來台中是廠商邀約

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，明日出席矽品精密潭科廠啟用揭幕典禮，黃仁勳在台行程備受矚目，外傳台中市府邀請黃仁勳到逢...

彰化員林市代理市長今宣誓就職 強調不參選下屆市長

彰化縣員林市長游振雄病逝，剩餘任期不足兩年，縣政府指派已退休民政處長也是員林市公所前主任秘書賴致富代理市長，今宣誓就職；...

83歲警眷呈植物人狀態 國泰人壽及創世人員送禮到家

住彰化市的83歲邱姓老婦因中風呈植物人狀態，由於是警察眷屬目前隻身住在即即將拆除的警察宿舍，因春節將近，加上天氣寒冷，創...

台中春節垃圾收運時間出爐！大年初二 、初三定點收運

農曆春節9天連假將至，台中市環保局今公布垃圾收運服務時間，1月27日小年夜及28日除夕均有沿街收運，大年初二（1月30日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。