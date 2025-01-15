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盧秀燕邀黃仁勳逛夜市？ 中市府：來台中是廠商邀約
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，明日出席矽品精密潭科廠啟用揭幕典禮，黃仁勳在台行程備受矚目，外傳台中市府邀請黃仁勳到逢甲夜市、一中商圈走走，「雙方正在接洽中？」
台中市長盧秀燕針對輝達設廠相關問題，曾經回應媒體表示「與輝達一直保持聯繫」。黃仁勳返台行程保密又滿檔，是否洽談中
中市府今表示，歡迎黃仁勳先生前來台中，關於黃仁勳先生明(16)日拜訪矽品台中潭科廠，純屬廠商之間邀約，未證實是否邀請黃仁勳逛夜市。
矽品精密今天下午發出採訪通知，指明日（16日）迎來輝達創辦人暨執行長黃仁勳，參加台灣潭子產業園區的潭科廠揭幕，黃仁勳將與矽品董事長蔡祺文共同揭牌，展現矽品與輝達雙方密切合作關係。
黃仁勳另安排私人行程，外傳熱愛逛夜市的他，很可能會去逛逢甲夜市，帶動夜市觀光。
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