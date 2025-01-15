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彰化員林市代理市長今宣誓就職 強調不參選下屆市長

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府民政處退休處長賴致富今宣誓就職員林市代理市長。圖／市公所提供
彰化縣政府民政處退休處長賴致富今宣誓就職員林市代理市長。圖／市公所提供

彰化縣員林市長游振雄病逝，剩餘任期不足兩年，縣政府指派已退休民政處長也是員林市公所前主任秘書賴致富代理市長，今宣誓就職；賴致富表示，將無縫接軌市政但人生絕無參選計畫，不會為下屆市長選舉努力。

縣政府在員林市公所三樓禮堂，舉行代理市長宣誓暨交接典禮，縣政府民政處代理處長陳俊南主持儀式和監誓，縣政府主計處長蕭秀瑛監交，員林市公所主任秘書賴冠宇把市長印信交給賴致富，市民代表會主席張國良和多名市代、里長、地方士紳出席觀禮。

員林市代理市長賴致富說，縣長王惠美對他委以重任，把員林市政交給他，冀望市政能無縫接軌，他會在代理期間竭盡所能，帶領市公所團隊繼續為市民服務，秉持「以人為本、以善為念」施政理念，講求服務效率，提高服務品質，創造員林城市價值與市民的光榮感，期望市民支持市公所，他是來服務市民，不考慮參選下屆市長，投身政治從來不是他的人生規畫。

賴致富也說，故市長游振雄戮力從公，建設「幸福員林 智慧城市」，市政成績斐然，然而鞠躬盡瘁不幸病故，但為員林市的付出深植人心。

員林市升格改制後的第三屆員林市長游振雄本月11日清晨病逝，享壽63歲，任期超過12月24日，距任期屆滿不足兩年，縣政府依據地方制度法第82條規定，指派曾任員林市公所主任秘書多年的縣政府民政處退休處長長賴致富代理市長。

主任 員林 游振雄

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