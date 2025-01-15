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83歲警眷呈植物人狀態 國泰人壽及創世人員送禮到家

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
83歲警眷邱姓老婦人目前呈植物人狀態，創世彰化分會今天與國泰人壽展業彰市通訊處前往住處慰問，除致贈600元紅包外，並提供價值800元的圍爐年禮。圖／創世彰化分會提供
83歲警眷邱姓老婦人目前呈植物人狀態，創世彰化分會今天與國泰人壽展業彰市通訊處前往住處慰問，除致贈600元紅包外，並提供價值800元的圍爐年禮。圖／創世彰化分會提供

住彰化市的83歲邱姓老婦中風植物人狀態，由於是警察眷屬目前隻身住在即即將拆除的警察宿舍，因春節將近，加上天氣寒冷，創世彰化分會今天與國泰人壽展業彰市通訊處前往慰問，除致贈600元紅包外，並提供價值800元的圍爐年禮。

每年年關將近，創世基金會讓弱勢族群在寒冬中，享有一頓溫飽，都會舉辦「寒士吃飽30送禮到家」活動，今年獲國泰人壽展業彰市通訊處團隊響應，出錢出力，支持這項善舉，彰化縣計有180人受惠。

他們一行人今天由創世彰化分會人員陪同，訪視83歲的邱姓老婦人，她在2021年二次中風後呈現植物人狀態，獨自住在即將拆除的老舊警察宿舍，兒子則未同住，平時由照服員前往照顧。

創世彰化分會表示，邱姓老婦因環境限制，家屬前來照顧時，僅大多使用擦澡方式，經創世開案介入後，指導正確照顧技巧，提供原床泡澡、物資協助、相關資源連結等服務，減輕家屬負擔。

在今天訪視邱姓老婦人時，國泰人壽展業彰市通訊處團隊除致贈600元應急紅包，並提供價值800元的圍爐年禮外，為她穿上暖暖的襪子，期盼她在寒冷的冬天，能感受到一絲溫暖，讓寒冬不再冰冷。

創世彰化分會院長張曉蓉表示，感謝全台所有企業團體贊助及民眾愛心支持，讓全台近1萬4000位弱勢朋友在年節前夕，能收到年禮與應急紅包，對弱勢家庭來說，也許這是整年中最豐盛的一餐，期盼社會大眾繼續支持照顧植物人服務。劃撥帳號：22659679戶名：創世基金會（註：吃飽小組），愛心專線：（04）722-8410分機9吃飽小組。

中風 弱勢家庭 植物人 老婦

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