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台中春節垃圾收運時間出爐！大年初二 、初三定點收運

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市環保局公布垃圾收運服務時間。圖／台中市環保局提供
台中市環保局公布垃圾收運服務時間。圖／台中市環保局提供

農曆春節9天連假將至，台中市環保局今公布垃圾收運服務時間，1月27日小年夜及28日除夕均有沿街收運，大年初二（1月30日）、初三（1月31日）採「定時定點服務」，讓民眾春節倒垃圾免煩惱。

環保局說，1月26日配合民眾年前除舊布新大掃除習慣，特別加班沿街收運垃圾，小年夜1月27日依平日收運；除夕1月28日取消夜間沿線及定點收運，改採日間收運模式，屆時請市民留意垃圾車音樂，也可下載「台中垃圾清運大車隊」APP查詢垃圾車抵達時間，收運時間約較平時提早4小時開始，收運服務到所有路線收完為止。

環保局指出，大年初二、初三全市共638處提供定時定點垃圾收運服務，每處停留時間約5至30分鐘，大年初四（2月1日）恢復正常清運。另初一（1月29日）、初五（2月2日）因適逢隊員例假日，停止收運。

環保局長陳宏益表示，春節連假期間清潔人員不辭辛勞加班服務，也請民眾可配合環保局收運時程交付垃圾；另呼籲市民響應環保愛物惜物、循環利用、能修就修、能用就用，年節與親友團聚惜食減量不浪費，乾乾淨淨過好年。

環保局說，市民如欲掌握垃圾清運車定時定點收運資訊，可至台中市環保局網站 （https://www.epb.taichung.gov.tw/18086/Nodelist）查詢，或下載「台中垃圾清運大車隊」APP查詢，除可查詢清運時間、路線與掌握垃圾車即時位置外，資源回收車也獨立定位，讓倒垃圾更方便，還能自行設定清運3分鐘或5分鐘到點推播通知，即時接收最新消息、掌握垃圾車動態，如有垃圾清運相關問題，可撥打各轄區清潔隊 https://reurl.cc/Q74alM 詢問。

台中市 垃圾車 春節

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