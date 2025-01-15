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小資族個人年菜怎麼吃？彰化竹塘農會推法式排餐多吃米

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣竹塘鄉農會推廣食米，推薦竹塘米和竹塘農產的法式排餐個人年夜菜。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉農會推廣食米，推薦竹塘米和竹塘農產的法式排餐個人年夜菜。記者簡慧珍／攝影

年菜可以全套也可單點一道菜餚，對獨自過年者不方便，彰化縣竹塘鄉農會推出個人法式排餐，都用竹塘鄉農產品製作，美味又有儀式感；過年菜色講究澎湃，有海產業者趕著開張，現撈回家煮或交給店家料理都可以。

竹塘米2005年至2019年得到14次全國稻米品質冠軍、優勝、團體競賽優等等獎項，鄉農會連年舉辦「找回吃米的人」活動，也開發含有竹塘米的餐包、冰棒、烘焙食品和竹塘「醉飄䅨」，法式排餐也是以竹塘米當主食。

鄉農會總幹事詹光信今表示，炸豬排、烤飯糰、煎蛋、洋菇醬、炒杏鮑菇搭紅龍果、生菜組合成法式排餐，其中飯糰用竹塘鄉農會的台中194號飄香米，雞蛋是竹塘趜蛋，洋菇和杏鮑菇產自竹塘鄉，豬肉、紅龍果、生菜都是南彰化畜牧場和農場生產，民眾可採購原料在家自製排餐，副食為米餐包，餐後配上米乳酪和米甜點。

詹光信說，根據農政單位統計，截至去年底國人食米量每年平均41公斤，又下降一點，其實高油高糖才容易使人發胖，竹塘米食品的都不是很甜，民眾應多食用米類食品。

過年是餐飲業的重要商機，溪湖鎮「台灣溪湖觀光夜市」有一家水產店新開張，入口處擺放數個大型水族箱，無論大人或孩子都被箱內各種蝦蟹吸引，生猛水產可現撈買回家，也能委託水產店料理現煮現吃。縣議員陳玉姬表示，盅龐水產到溪湖鎮開分店卻是旗艦店規模，能帶動溪湖餐飲業發展，她希望能有更多大型餐飲業者進駐溪湖等南彰化鄉鎮以繁榮地方。

彰化縣竹塘鄉農會推出法式排餐個人年夜菜。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉農會推出法式排餐個人年夜菜。記者簡慧珍／攝影

年菜 農會

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