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台中市高階警官15人異動 公關室主任暫時懸缺
台中市警局今天發布三線一星以上高階警官人事異動，一共有15人職務調整，將在明天辦理交接布達典禮，其中公關室主任一職，原本警界是傳由呼聲很高的局長室李姓主任出任，但李因第六警分局的紅白單貪汙案，被檢方列為證人，影響市警局原本人事調動，李歸建主任秘書室，靜候調查，公關室主任一職暫時懸缺，由專員張明輝暫代。
台中市警局表示，此次調動基於推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，依品德操守、專業能力、內外勤職務歷練、工作績效及發展潛能等原則，通盤檢討調整全國各警察機關警監職務，依職務調整部分，奉核定發布，計有15人異動如下：
編號／新任職務／姓名／原任職務
1 內政部警政署主任秘書／郭士傑／本局副局長
2 保安警察第三總隊總隊長／黃永志／本局副局長
3 本局副局長／陳宗能／高雄市政府警察局副局長
4 本局副局長／盧廷彰／本局主任秘書
5 本局副局長／林逢泉／本局督察長
6 本局主任秘書／張義昌／內政部警政署後勤組組長
7 本局督察長／張則誠／內政部警政署行政組組長
8 內政部警政署警監督察／陳松寅／本局第六分局分局長
9 本局第六分局分局長／周俊銘／本局第二分局分局長
10 本局第二分局分局長／鍾承志／本局第一分局分局長
11 本局第一分局分局長／尤啟南／本局烏日分局分局長
12 本局烏日分局分局長／劉雲鵬／本局大雅分局分局長
13 本局大雅分局分局長／劉明興／本局和平分局分局長
14 本局和平分局分局長／施永昭／本局保安警察大隊大隊長
15 本局保安警察大隊大隊長／蔡期望／本局公共關係室主任
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