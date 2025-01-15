囤房稅2.0新制上路 中市地稅局教「多屋族」妙招節房屋稅

去年7月上路囤房稅2.0對非自住用的房屋衝擊最大，房屋稅負擔將會大幅增加，台中市約9.7萬戶受影響。台中市地方稅務局表示，多屋族只要將閒置住房出租，符合一定條件，就可合法節稅。

地稅局長沈政安指出，去年房屋稅新制大幅改變，非自住房屋將全國歸戶計算，並依持有戶數按差別稅率3.2%~4.8%課徵，多屋族今年5月須繳較高額的房屋稅。

民眾若想要節稅，沈政安說，將閒置的住家用房屋出租，就能按單一優惠稅率課徵，不會被納入非自住用戶數計算。

首先，屋主可以將合法的房屋出租給符合租金補貼申請資格者，成為公益出租人；或加入社會住宅包租代管，也可享受與自住用相同的優惠稅率1.2%課徵房屋稅；另屋主也可將房屋委託民間包租代管業者，與承租人簽訂1年以上契約供居住使用，有申報租賃所得達到台中一般租金標準，租賃期間的房屋稅就會按單一稅率1.5%課徵。

地稅局補充，民眾如果將房屋作為一般出租住宅，只要申報租賃達標準，規定期限內向地稅局提出申報，就可以跟繼承取得共有房屋合併計算全國總持有應稅房屋戶數，適用較低的稅率，持有4戶以內每戶1.5%、5至6戶者每戶2.0%、7戶以上者每戶2.4%，不用擔心被課高稅。

地稅局提醒，房屋稅已改按年課徵，房屋實際使用情形如有變動，每期房屋稅開徵40日以前，向房屋所在地稽徵機關申報，即3月22日，今年遇假日順延至3月24日，倘變動後稅額有減少，則申報當期就可適用；如變動後稅額有增加或逾期才申報，則自變更的次期才會開始適用。