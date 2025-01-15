影／台中市政府邀請作詞家方文山提筆 書寫春聯贈民眾

台中市政府今天舉行迎新揮毫贈春聯活動，邀請中華甲骨文藝術協會及澄懷畫會等15大書法團體及日本擁有獨特自創字體的書法家曾山尚幸，共計152位書法家，現場提筆。民眾可直接選擇喜愛的書法家當場揮毫、排隊領取作品。每人可領取七言1幅、四言1張、一言3張及8K年畫紙1張，一起同享農曆年節氣。

市長盧秀燕表示，今年家戶版春聯「蛇現幸福」與2款隱藏版春聯「福兆蛇年」及「蛇咪龍賀」，都由方文山執筆，方文山是國內知名作詞人，也是台中市政顧問，特別拜託方文山為蛇年春聯執筆。方文山對文化政策有期許，也建議多推廣書法。

方文山說，感謝市長盧秀燕看得起，讓他擔任文化顧問，他的媽媽是台中人，與台中很有關係，他小時候曾就讀豐原區翁子國小，他是書法愛好者，沒有一個民族的文字能上升到藝術領域，文字橫向溝通意見，縱向是知識累積，他並祝大家新年快樂。