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影／台中市政府邀請作詞家方文山提筆 書寫春聯贈民眾

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右）表示，台中市於去年底民調中榮獲全國最幸福的城市，城市已經實現幸福，今年市府特別選擇「蛇現幸福」當作家戶版的春聯，希望不僅城市幸福，家家戶戶都要幸福；另因去年限量版賀聯大受好評，今年加碼2款限量版，總共3款賀聯均是出自方文山（左）之手。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（右）表示，台中市於去年底民調中榮獲全國最幸福的城市，城市已經實現幸福，今年市府特別選擇「蛇現幸福」當作家戶版的春聯，希望不僅城市幸福，家家戶戶都要幸福；另因去年限量版賀聯大受好評，今年加碼2款限量版，總共3款賀聯均是出自方文山（左）之手。記者黃仲裕／攝影

台中市政府今天舉行迎新揮毫贈春聯活動，邀請中華甲骨文藝術協會及澄懷畫會等15大書法團體及日本擁有獨特自創字體的書法家曾山尚幸，共計152位書法家，現場提筆。民眾可直接選擇喜愛的書法家當場揮毫、排隊領取作品。每人可領取七言1幅、四言1張、一言3張及8K年畫紙1張，一起同享農曆年節氣。

市長盧秀燕表示，今年家戶版春聯「蛇現幸福」與2款隱藏版春聯「福兆蛇年」及「蛇咪龍賀」，都由方文山執筆，方文山是國內知名作詞人，也是台中市政顧問，特別拜託方文山為蛇年春聯執筆。方文山對文化政策有期許，也建議多推廣書法。

方文山說，感謝市長盧秀燕看得起，讓他擔任文化顧問，他的媽媽是台中人，與台中很有關係，他小時候曾就讀豐原區翁子國小，他是書法愛好者，沒有一個民族的文字能上升到藝術領域，文字橫向溝通意見，縱向是知識累積，他並祝大家新年快樂。

方文山 春聯 書法家 盧秀燕 蛇年

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