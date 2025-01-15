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草屯鎮長補選／被告發當議員10年財產增上億 簡賜勝競總：無的放矢

中央社／ 南投縣15日電
草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝日前揪對手一起辭議員，雖遭拒，但他仍遞出辭呈，昨生效，確定辭去議員職務。聯合報資料照
草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝日前揪對手一起辭議員，雖遭拒，但他仍遞出辭呈，昨生效，確定辭去議員職務。聯合報資料照

國民黨草屯鎮長補選候選人簡賜勝，遭指擔任縣議員10年財產價值增加上億，今天被民進黨南投縣黨部告發；對此，簡賜勝競選總部表示，財產申報都沒問題，對手陣營無的放矢。

簡賜勝競選總部指出，簡賜勝擔任議員10年，每年依法向監察院進行公職人員財產申報，都沒問題，對手陣營指控全是無的放矢，不值得回應。

民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴、縣黨部發言人陳紀衡今天至南投地方檢察署，告發簡賜勝涉犯貪污治罪條例對於主管或監督之事務圖利罪、財產來源不明罪，縣黨部透過新聞稿表示，簡賜勝任公職10年財產增新台幣上億元，顯與收入不符，既然簡賜勝不願向社會釋疑，黨部就告發簡賜勝涉貪污治罪條例，讓他去向檢察官說明。

陳玉鈴說，依申報資料，簡賜勝存款共增加1287萬8406元、土地增加6筆價值逾4570萬元、建物增加2筆價值逾2420萬元，加上基金、股票、保險等，總資產增加上億元，以議員1年收入120萬元計算，10年不過1200萬元，簡賜勝就算不吃不喝，也不可能增加這麼多財產；另外，投資事業申報0，這部分還可能涉嫌不實申報。

陳紀衡指出，簡賜勝強力爭取九九峰遊憩園區，而園區工程標案卻由簡賜勝創辦、妻子是大股東、兒子是總經理的總福營造有限公司承攬，不只涉違反公職人員利益衝突迴避，還涉貪污治罪條例對於主管、非主管監督事務圖利罪，簡直是「南投版台智光案」。

南投縣 簡賜勝 財產申報

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