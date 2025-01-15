影／合歡山「武嶺雨衣怪客」大跳16蹲 苦守10小時等雪…結果揭曉

全台濕冷，高山有機會降雪，昨晚有「雨衣怪客」在合歡山武嶺亭徹夜等雪，還在即時影像鏡頭前直播大跳16蹲，引發關注；但他在低溫下苦待10小時，今凌晨近4時離開，不料清晨後斷續降下雪霰，網友幫他直呼可惜。但他後來有在上網喊話，近中午時有在山上，他最終還是有追到雪。

中央氣象署昨預告，大陸冷氣團南下、南方雲系北移，昨晚至周四清晨，中部以北3000公尺以上高山有機會降雪。不少追雪迷觀望合歡山雪況，更有一名李姓遊客展現行動力，上山等雪，但他沒躲在車內，而是穿雨衣徹夜守在武嶺亭平台。

該名李姓遊客昨晚6時許就現身合歡山武嶺亭即時影像鏡頭前，原本戴帽子、身穿一般衣物的他，一邊期待降雪，也一邊於關注即時影像的網友們聊天，回報山上現況，甚至大跳起16蹲、大比愛心等，跳舞或晃動身體取暖，引發網友關注。

隨入夜低溫、雨勢變大，李姓遊客也穿起雨衣，就從昨晚6時許，守在合歡山武嶺亭旁，在低溫下淒風苦雨等雪，而被網友稱作是「武嶺雨衣怪客」；但入夜後氣溫在1至3度徘徊，只下雨，未能飄雪，直到今凌晨近4時才放棄離開。