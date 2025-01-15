春節何處去？彰化、和美繽紛花海逍遙遊

春節旅遊何處去？彰化市公所在彰草路123巷旁農田，打造8餘公頃的花海，有波斯菊、百日草、向日葵等，目前已經綻放，還有多樣的稻草藝術創作，美不勝收，賞花期至2月上旬；另和美鎮線東路也有大片波斯菊花海及裝置藝術，值得一遊。

彰化市彰草路花海位於與金馬路叉路口，市長林世賢表示，為了讓民眾更親近土地，體驗田間樂，市公所訂 本月18日上午9時到下午3時30分舉辦賞花活動，當天除了賞繽紛花海外，還有系列的節目。

活動內容包括幼童律動表演，植栽與稻草娃娃親子diy、魔術氣球表演、可愛動物互動、模型羊擠乳、親子、毛孩闖關樂及免費拔蘿蔔農事體驗，還有花田市集、在地農特產品展售；以及咖啡、蜂蜜水、玉米限量免費品嘗等。

在花田裡，還展示有多樣稻草藝術創作比賽入圍及得獎作品，也設置鳥居、五福臨門、稻草捲、竹編蝴蝶、萌牛、雞、豬等藝術裝置豐富花海地景樣貌。當天只要拍照上傳FB公開分享照片並按讚就送好禮（送完為止）。