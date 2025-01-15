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方文山執筆台中春聯「蛇現幸福」發送百萬戶另有隱藏版

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府邀請知名作詞人方文山（右）執筆今年的春聯「福兆蛇年」，發送百萬戶。另有兩張隱藏版供索取。記者陳秋雲/攝影
台中市政府邀請知名作詞人方文山（右）執筆今年的春聯「福兆蛇年」，發送百萬戶。另有兩張隱藏版供索取。記者陳秋雲/攝影

台中市政府公布今年春聯，力邀執筆人是知名作詞人、長期與周杰倫合作的方文山，方與市長盧秀燕今參加蛇年迎新揮毫贈春聯活動，市府今天起發送102萬家戶，另有2款隱藏版春聯各500張限量發送。

台中市政府今舉辦2025年迎新揮毫贈春聯活動，在市府台灣大道市政大樓惠中樓1樓中庭舉行，因為過程保密，昨天公布時現場民眾驚喜，活動結束還追著方文山要簽名。

盧秀燕、方文山及立法院副院長江啟臣都出席揮毫儀式，一起寫下「蛇現幸福富市台中」。

盧秀燕表示，今年家戶版春聯「蛇現幸福」與2款隱藏版春聯「福兆蛇年」及「蛇咪龍賀」，都由方文山執筆，方文山是國內知名作詞人，也是台中市政顧問，特別拜託方文山為蛇年春聯執筆。方文山對文化政策有期許，也建議多推廣書法。

盧秀燕指出，除蛇年春聯外，還有紅包袋及10元小紅包，都以蛇造型設計為主視覺，其中蛇年春聯家戶版今天起發送到全市102萬戶；至於2款隱藏版春聯各500張及紅包袋、小紅包，民眾可以各喜各好，到市府台灣大道市政大樓及陽明市政大樓限量索取。

方文山說，感謝市長盧秀燕看得起，讓他擔任文化顧問，他的媽媽是台中人，與台中很有關係，他小時候曾就讀豐原區翁子國小，他是書法愛好者，沒有一個民族的文字能上升到藝術領域，文字橫向溝通意見，縱向是知識累積，他並祝大家新年快樂。

台中市長盧秀燕（中）與知名作詞人方文山（右）立法院副院長江啟臣現場揮毫。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕（中）與知名作詞人方文山（右）立法院副院長江啟臣現場揮毫。記者陳秋雲/攝影

春聯 盧秀燕 蛇年

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