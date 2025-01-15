方文山執筆台中春聯「蛇現幸福」發送百萬戶另有隱藏版
台中市政府公布今年春聯，力邀執筆人是知名作詞人、長期與周杰倫合作的方文山，方與市長盧秀燕今參加蛇年迎新揮毫贈春聯活動，市府今天起發送102萬家戶，另有2款隱藏版春聯各500張限量發送。
台中市政府今舉辦2025年迎新揮毫贈春聯活動，在市府台灣大道市政大樓惠中樓1樓中庭舉行，因為過程保密，昨天公布時現場民眾驚喜，活動結束還追著方文山要簽名。
盧秀燕、方文山及立法院副院長江啟臣都出席揮毫儀式，一起寫下「蛇現幸福富市台中」。
盧秀燕表示，今年家戶版春聯「蛇現幸福」與2款隱藏版春聯「福兆蛇年」及「蛇咪龍賀」，都由方文山執筆，方文山是國內知名作詞人，也是台中市政顧問，特別拜託方文山為蛇年春聯執筆。方文山對文化政策有期許，也建議多推廣書法。
盧秀燕指出，除蛇年春聯外，還有紅包袋及10元小紅包，都以蛇造型設計為主視覺，其中蛇年春聯家戶版今天起發送到全市102萬戶；至於2款隱藏版春聯各500張及紅包袋、小紅包，民眾可以各喜各好，到市府台灣大道市政大樓及陽明市政大樓限量索取。
方文山說，感謝市長盧秀燕看得起，讓他擔任文化顧問，他的媽媽是台中人，與台中很有關係，他小時候曾就讀豐原區翁子國小，他是書法愛好者，沒有一個民族的文字能上升到藝術領域，文字橫向溝通意見，縱向是知識累積，他並祝大家新年快樂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言