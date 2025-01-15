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快來拔蘿蔔！南投草屯6公頃菜頭田 19日開放採摘

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯鎮公所今年栽種面積廣約6公頃蘿蔔，1月19日上午8時開放下田，民眾須自備容器及採摘工具。本報資料照片
南投草屯鎮公所今年栽種面積廣約6公頃蘿蔔，1月19日上午8時開放下田，民眾須自備容器及採摘工具。本報資料照片

南投草屯是縣內水稻重要產區，入冬收稻後休耕，農民會種花養地，公所近年更與農民合作種蘿蔔，供民眾自行採摘，而今年栽種面積廣約6公頃，19日上午8時開放下田，體驗農家樂。公所提醒，切勿提前偷採，當天自備容器及採摘工具。

草屯公所指出，全鎮水稻種植面積上千公頃，居全縣之冠，是南投縣最重要的稻米生產區，而有「南投米倉」之稱，每年入冬稻田休耕後，進入農閒時期，不少農民會種植植油菜花、波斯菊等綠肥植物養地，公所因此與稻農民合作栽種蘿蔔。

公所表示，2期稻作收穫後休耕，農地可利用性大，為讓國人更貼近土地，體驗農家樂趣，除結合縣內花卉嘉年華活動舉辦焢窯，近年更與農民合作利用部分休耕稻田種蘿蔔，趕在農曆新春年前、冬季花海之際，免費開放讓民眾下田拔蘿蔔。

今年蘿蔔地分別在中投公路下青青錦鯉對面、陳府將軍廟、農會南埔辦事處肥料倉庫、玉屏路167之28號、墩煌路四段一巷115號、復興路186之29號、防汎路14之18號、成功路一段慧音巷107號等附近農田，共8處廣約6公頃農地。

公所表示，草屯來「趣」拔蘿蔔將於本周日（19日）登場，當天上午8時開園，不須事先報名，但要自備塑膠袋及採摘工具，現場不提供；中投公路下青青錦鯉對面農田則有親子拔蘿蔔趣味競賽，但報名已額滿，並嚴正呼籲民眾勿提前偷採。

蘿蔔示意圖。本報資料照片
蘿蔔示意圖。本報資料照片

南投縣 農民 錦鯉

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