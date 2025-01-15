台中發電廠春安勞檢22項不合格 2處停工遭開罰106萬

為預防高危險行業於年度歲修或因趕工作業，疏忽安全而產生危險，勞動部啟動為期37天的春安勞動聯合檢查，上午來到台中火力發電廠進行最後檢視後，政務次長林健鴻當場宣布中火違反22項安全紀律，給予2處停工以及新台幣106萬的罰鍰。

台中發電廠兩處遭到勒令停工的地方，一處是煤控大樓頂樓屋突平台邊緣高約3.6公尺，未依規定設置適當之護欄、護蓋職業安全衛生設施等防護設備；另一處是煤控大樓頂樓排風機轉軸職業安全衛生設施未設置符合規定之護罩、護圍。

勞動部政務次長林健鴻表示，台中發電廠是國內擁有最大發電量的發電廠，基於這個火力發電廠過去3年以來，曾經發生過一些重大的職災事件，因此職安署在去年底就完成事前詳細的規畫，選定北、中、南3地在過去兩年發生比較需要加強公安的場所，進行勞動安全檢查。

譬如說北部選定了一個大型的營造工地，而中部就選定台中火力發電廠，未來南部也選定了在屏東地區的一個科技廠，因其去年又發生了一個重大職災事件，希望能夠透過這一次的聯合的春安督導，能夠最大可能的來降低這個重大職災來維護我們勞工的生命安全，讓大家都能夠過一個好年。

勞動檢查是保障勞工安全的最後一道防線，因此為減少高空墜落職災傷亡人數，不但將去年列為執行降低高峰墜落的一個重要年度，也希望要避免這樣的情況再發生，希望中火能夠盡速來改善。