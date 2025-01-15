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彰化GO購抽出百萬油車名車 幸運兒加油消費600元中獎

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
「2024彰化GO購」最後一次消費抽獎，今天在彰化縣警察局1樓中庭舉行，共抽出1萬2104個獎項，縣長王惠美（中）並抽出最大獎TOYOTA RAV4油電尊爵幸運得主 。記者劉明岩／攝影
「2024彰化GO購」最後一次消費抽獎，今天在彰化縣警察局1樓中庭舉行，共抽出1萬2104個獎項，縣長王惠美（中）並抽出最大獎TOYOTA RAV4油電尊爵幸運得主 。記者劉明岩／攝影

「2024彰化GO購」最後一次消費抽獎，今天在彰化縣警察局1樓中庭舉行，共抽出1萬2104個獎項，家住溪州的蔡先生加油消費600元，成了最大獎TOYOTA RAV4油電尊爵幸運得主。縣長王惠美說，「2024彰化GO購」6個月活動期間，共為彰化帶來26億元消費金額。

彰化縣「2024彰化GO購」抽獎活動去年7月1日開跑，活動持續六個月到今年元月5日，只要在彰化縣內消費滿500元，憑發票或收據到指定活動網站登錄，即有機會參加3次抽獎，頭獎都是汽車，今天最後一次抽獎，頭獎是價值逾百萬的TOYOTA RAV4油電尊爵，也是最高額的獎項。

今天抽出的1萬2104個獎項，農特產品、美食、住宿、觀光旅遊以及現金獎，全場直播，並由律師及政風人員見證，當縣長王惠美正要抽出壓軸的TOYOTA RAV4油電尊爵時，個個鴉雀無聲，最後抽出的幸運兒，是住在溪州鄉的蔡先生，在田中泰峰加油站消費600元登錄抽中。

當王惠美打電話給蔡先生時，倒是很冷靜，從對話中，感受不到欣喜之感，也沒有懷疑是「詐騙集團又來騙人」，王惠美為炒熱氣氛，還開玩笑問他「是要捐出來嗎？」蔡先生回說要領車。

縣府經濟暨綠能發展處提醒獲獎民眾，縣府將在明天傳送手機簡訊和email給中獎得主，兌換獎項時間到2月8日，領獎需準備領獎三文件「登錄會員的身分證、發票或收據、存摺」拍照回傳電子檔，縣府將盡速核實，將獎金和禮物進行寄送。

經綠處強調，兌獎小組不會主動要求中獎者操作ATM轉帳匯款，詐騙手法層出不窮，請大家留心注意，有任何問題請使用活動網站線上客服確認，或撥打165防詐騙專線查證，以免遭詐。

「2024彰化GO購」最後一次消費抽獎，今天在彰化縣警察局1樓中庭舉行，共抽出1萬2104個獎項，縣長王惠美（右）並抽出最大獎TOYOTA RAV4油電尊爵幸運得主 。記者劉明岩／攝影
「2024彰化GO購」最後一次消費抽獎，今天在彰化縣警察局1樓中庭舉行，共抽出1萬2104個獎項，縣長王惠美（右）並抽出最大獎TOYOTA RAV4油電尊爵幸運得主 。記者劉明岩／攝影
「2024彰化GO購」最後一次消費抽獎，今天在彰化縣警察局1樓中庭舉行，共抽出1萬2104個獎項，縣長王惠美並抽出最大獎TOYOTA RAV4油電尊爵幸運得主 。記者劉明岩／攝影
「2024彰化GO購」最後一次消費抽獎，今天在彰化縣警察局1樓中庭舉行，共抽出1萬2104個獎項，縣長王惠美並抽出最大獎TOYOTA RAV4油電尊爵幸運得主 。記者劉明岩／攝影
「2024彰化GO購」最後一次消費抽獎，今天在彰化縣警察局1樓中庭舉行，共抽出1萬2104個獎項。記者劉明岩／攝影
「2024彰化GO購」最後一次消費抽獎，今天在彰化縣警察局1樓中庭舉行，共抽出1萬2104個獎項。記者劉明岩／攝影

王惠美 詐騙集團

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